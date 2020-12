Des partisans brandissent des panneaux de campagne alors que le candidat démocrate au Sénat américain Jon Ossoff prend la parole lors d’un rassemblement de vote le 19 décembre à Savannah, en Géorgie. | Megan Varner / Getty Images

Plus de 1,4 million de Géorgiens ont déjà voté, dépassant le taux de participation total au second tour du Sénat de 1992.

Plus de 1,4 million de personnes ont déjà voté avant les deux scrutins du 5 janvier au Sénat américain en Géorgie, signe que l’enthousiasme n’a pas ralenti depuis l’élection présidentielle.

Ces chiffres de vote anticipé sont à égalité avec le taux de participation historique à la course présidentielle de novembre, selon les données de Georgia Votes, un site Web non partisan qui suit le taux de participation dans l’État. À ce stade des élections générales, le taux de participation était d’environ 1,5 million, selon le décompte du site.

«C’est stupéfiant», a déclaré Charles Bullock, professeur de sciences politiques à l’Université de Géorgie, soulignant que le taux de participation avait déjà dépassé le taux de participation total au second tour du Sénat de 1992. Le taux de participation actuel est également proche des deux tiers des 2,1 millions de voix exprimées lors du second tour du Sénat en 2008, le dernier tour du Sénat dans l’histoire de l’État. «Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ce genre de pourcentages», a ajouté Bullock.

Il est encore trop tôt pour dire à qui ces tendances profiteront en fin de compte dans les courses entre le sénateur David Perdue (à droite) et le démocrate Jon Ossoff, et le sénateur Kelly Loeffler (à droite) et le révérend démocrate Raphael Warnock. La Géorgie est historiquement républicaine, mais le président élu Joe Biden a été le premier démocrate à remporter une course présidentielle là-bas depuis 1992.

Il reste encore deux semaines de vote anticipé avant le second tour des élections qui détermineront finalement quel parti contrôlera le Sénat américain – et, par extension, décidera du sort d’une grande partie du programme de Biden à Washington, DC. Les démocrates auraient besoin de remporter les deux sièges pour obtenir la plus petite majorité des majorités au Sénat: 50 voix plus le vote décisif du vice-président élu Kamala Harris.

Un taux de participation élevé est essentiel pour les candidats démocrates, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff, qui se sont présentés derrière Biden aux élections de novembre. Les données montrent que plus de 41000 électeurs qui ont voté lors du vote anticipé n’ont pas voté aux élections générales de 2020. Ce groupe représente un peu moins de 3% de l’ensemble de l’électorat, mais dans une élection serrée et serrée, même un petit groupe pourrait faire la différence.

Les républicains savent que les enjeux sont élevés, mais ils ont parfois eu du mal avec le message nécessaire pour mettre leur base en route, d’autant plus que le président Donald Trump hésite à admettre qu’il a perdu les élections de novembre.

«La participation est ce qui compte», a récemment déclaré à Vox la rédactrice en chef du Sénat de Cook Political Report, Jessica Taylor. «Les démocrates doivent convaincre leurs électeurs de se présenter à nouveau.»

Ce que nous savons de la participation électorale précoce à ce jour

La répartition des données des 1,4 million de voix exprimées par la Géorgie jusqu’à présent contient des signes encourageants pour les démocrates.

La plus grande chose à retenir est la participation des Noirs, qui oscille actuellement autour de 32% du taux de participation total, selon les données de Georgia Votes. Bullock et l’analyste des élections du New York Times, Nate Cohn, ont noté que Jusqu’à présent, la participation électorale noire semble être plus élevée qu’il ne l’était à ce stade des élections générales. Les électeurs noirs sont l’épine dorsale de la base du Parti démocrate en Géorgie, mais leur part des voix a légèrement chuté à 27% lors des élections de 2020.

Les experts politiques disent que pour que les démocrates réussissent, le vote des Noirs doit être plus proche de 30%. Ainsi, bien que ce nombre de 32% puisse sembler encourageant maintenant, il est impossible de tirer une quelconque prédiction de ces chiffres sans savoir à quoi ressemble le taux de participation le 5 janvier. En d’autres termes, même si les démocrates réussissent bien lors du vote anticipé, les électeurs républicains pourraient encore anéantir ces gains début janvier.

« Ils pourraient se révéler beaucoup plus nombreux que les Afro-Américains et faire baisser ces chiffres », a déclaré Bullock.

En outre, même si les électeurs noirs constituent sans aucun doute la majorité de la base démocrate de Géorgie, les élections de 2020 ont montré qu’une coalition réussie repose également sur les électeurs des États-Unis d’Amérique et des îles du Pacifique (AAPI), les électeurs latino-américains et les femmes blanches des banlieues.

Les données de Georgia Votes montrent que les femmes électrices dépassent jusqu’à présent les hommes dans la période de vote anticipé de 54% à 44%, mais encore une fois, ces chiffres changeront sans aucun doute à l’approche des élections.

«Ce n’est pas seulement un groupe que vous essayez de sortir», a récemment déclaré à Vox la sénatrice de l’État de Géorgie, Jen Jordan, une démocrate. «Si l’un de ces composants tombe vraiment, vous perdez – et c’est pourquoi c’est difficile. C’est une tâche beaucoup plus difficile pour les démocrates, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas ou ne se produira pas.