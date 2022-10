Le vote anticipé et par correspondance commence dans tout le Nouveau-Mexique

SANTA FE, NM (AP) – Le vote anticipé a commencé mardi dans tout le Nouveau-Mexique à une échelle limitée dans les bureaux du greffier du comté, alors que les régulateurs électoraux ont commencé à envoyer des bulletins de vote par correspondance sur demande aux électeurs inscrits.

Plus d’une douzaine de personnes ont formé une ligne pour voter devant le bureau du greffier du comté de Santa Fe, y compris la représentante américaine Teresa Leger Fernández alors qu’elle cherche à être réélue dans une course contre l’ingénieur républicain Alexis Martinez Johnson.

De nombreux comtés ajouteront plus de lieux de vote anticipé le 22 octobre. Les sondages se clôturent les 6 et 7 novembre avant le jour du scrutin le 8 novembre.

Trois membres du Congrès pour le premier mandat cherchent à être réélues dans des courses contestées au Nouveau-Mexique, car les électeurs envisagent également une longue liste de candidats pour les postes élus à l’échelle de l’État, y compris le gouverneur, le procureur général et le secrétaire d’État.

La gouverneure Michelle Lujan Grisham sollicite un deuxième mandat contre le candidat du GOP Mark Ronchetti dans un concours mettant en évidence les préoccupations concernant la criminalité urbaine, l’accès à l’avortement et les priorités de dépenses au milieu d’une manne de revenus du gouvernement de l’État provenant de la production des champs pétrolifères.

Ronchetti espère renverser le gouverneur sortant avec des appels à une nouvelle approche pour lutter contre la criminalité au milieu d’une vague record d’homicides à Albuquerque et une proposition de fournir des rabais annuels liés à la production de pétrole et de gaz naturel.

Lujan Grisham s’est présentée comme un défenseur crucial de l’expansion de l’éducation de la petite enfance, de l’université sans frais de scolarité et de l’accès continu à l’avortement. En 2021, elle a annulé une interdiction d’État dormante sur la plupart des procédures d’avortement, tandis que Ronchetti veut un référendum à l’échelle de l’État dans le but d’interdire l’avortement après 15 semaines de grossesse avec des exceptions limitées.

Dans le sud du Nouveau-Mexique, la représentante républicaine américaine Yvette Herrell brigue un second mandat dans un district du Congrès qui a été redessiné de manière à aider les démocrates en ajoutant des portions d’Albuquerque et en divisant une région productrice de pétrole politiquement conservatrice. Le conseiller démocrate de Las Cruces, Gabe Vasquez, espère récupérer le quartier swing que les républicains ont renversé en 2020.

Dans la course au secrétaire d’État, la démocrate sortante Maggie Toulouse Oliver cherche à être réélue après avoir élargi l’accès au scrutin grâce à l’inscription le jour même contre la candidate républicaine Audrey Trujillo, partisane de nouvelles exigences d’identification des électeurs et de nouvelles restrictions sur le vote des absents.

L’élection primaire du Nouveau-Mexique en juin a attiré l’attention nationale lorsqu’une poignée de comtés ruraux ont envisagé de retarder la certification des résultats, alors que des foules en colère ont exprimé des théories du complot non prouvées sur les systèmes de vote.

Le procureur de district basé à Albuquerque, Raul Torrez, est en lice dans une course ouverte pour le poste de procureur général contre le procureur républicain et vétéran de la marine américaine Jeremy Michael Gay de Gallup.

Les électeurs décideront également d’un référendum à l’échelle de l’État qui augmenterait les dépenses pour les écoles K-12 et l’éducation de la petite enfance d’environ 200 millions de dollars par an grâce à des distributions plus importantes du fonds permanent basé sur le pétrole de l’État.

L’ensemble de la State House est en élection. Les démocrates défendent une majorité de 45 sièges, avec 24 républicains et un législateur non affilié.

Lors des récentes élections, les démocrates ont consolidé le contrôle de tous les bureaux de l’État, de la Cour suprême de l’État et de larges majorités à la Chambre d’État et au Sénat.

