Le vote anticipé en personne élargi commence dans le comté de Kane; Ouverture des stations Jewel Osco VoteMobile – Shaw Local

GENÈVE – Le vote anticipé en personne pour l’élection primaire du 28 juin est ouvert et, à ce jour, d’autres lieux de vote anticipé ont ouvert.

Le vote anticipé se poursuit jusqu’au 27 juin, a annoncé le bureau du greffier du comté de Kane dans un communiqué de presse.

Le vote anticipé en personne dans le comté de Kane s’est étendu à 25 emplacements en plus des sept sites permanents de vote anticipé, qui sont ouverts sept jours sur sept.

“Je suis fier que notre bureau offre le plus grand nombre de sites de vote anticipé dans les comtés de Collar”, a déclaré le greffier du comté de Kane, Jack Cunningham, dans le communiqué. “Vous pouvez voter tôt dans n’importe quel centre de vote anticipé du comté de Kane, y compris nos sites VoteMobile, en fonction de ce qui vous convient le mieux.”

Ces sites incluent :

• Emplacements du bureau du greffier du comté de Kane au 719 S. Batavia Ave., Bâtiment B, Genève et 5 E. Downer Place, Suite F, Aurora

• Caserne de pompiers n° 93, 5000 Sleepy Hollow Road, Carpentersville

• Canton d’Elgin, 729, boul. S. McLean, Elgin

• Bibliothèque Gail Borden, 270, avenue N. Grove, Elgin

• Centre de conférences du tribunal de la succursale du comté de Kane, 530 S. Randall Road, St. Charles

• Centre sportif Vaughn, 2121 W. Indian Trail, Aurora

18 autres sites de vote anticipé avec des horaires variables seront également disponibles dans tout le comté, notamment :

• Centre communautaire de Campton, 5N082 Old LaFox Road, Campton Hills.

• Mairie de Batavia, 100 N. Island Ave., Batavia.

• Bibliothèque publique de Sugar Grove, 125 S. Municipal Drive, Sugar Grove.

• Bibliothèque publique de Town & Country, 320 E. North St., Elburn.

• West Dundee Village Hall 102 S. Second St., West Dundee.

• Hôtel de ville d’Elgin, 150 Dexter Court, Elgin.

• Del Webb Sun City, 12880 Del Webb Blvd., Huntley.

Les heures et les jours d’ouverture de ces sites sont disponibles sur le site Internet du greffier, www.kanecountyclerk.org.

Les emplacements VoteMobile seront ouverts de 9 h à 16 h :

• Jewel-Osco, 119 S. Randall Road, Batavia, 13-14 juin

• Jewel-Osco, 652 Kirk Road, St Charles, 15 juin

• Jewel-Osco, 800 N. Main St., Elburn, 17 juin

• Jewel-Osco, 1660, avenue Larkin, Elgin, 20 juin

• Jewel-Osco, 13200 Village Green Drive, Huntley, 16 juin

• Jewel-Osco, 1250 W. Main St., West Dundee, 21-22 juin

• Jewel-Osco, 1952 W. Galena Blvd., Aurora, 13-15 juin

• Service de police de North Aurora, 200 S. Lincolnway St., North Aurora, 22 juin

• Phillips Park Stover Center, 1000 Ray Moses Drive, Aurora, 20-21 juin

• Centre communautaire Prisco, 150 W. Illinois Ave., Aurora, 16-17 juin

La liste de tous les sites de vote anticipé est également disponible sur www.kanecountyclerk.org.

Les électeurs peuvent vérifier s’ils sont inscrits pour voter et voir un exemple de bulletin de vote personnalisé avec une liste de tous les candidats qui apparaîtront sur leur bulletin de vote à kanecountyclerk.org.

Pour les électeurs prévoyant de voter tôt, Cunningham les encourage à voter pendant la première semaine de vote anticipé élargi, car son bureau a généralement le taux de participation le plus élevé au cours des derniers jours avant le jour du scrutin.

“Avoir des sites de vote anticipé dans tout le comté rend le vote plus pratique et accessible”, a déclaré Cunningham dans le communiqué. “Depuis que nous avons créé notre programme de sensibilisation des électeurs en 2016, le vote anticipé est devenu encore plus populaire auprès des électeurs.”

Plus d’informations sur les lieux, les dates et les heures du vote anticipé sont disponibles sur kanecountyelections.org ou en appelant le 630-232-5990. Les électeurs sont également encouragés à suivre le bureau du greffier sur Twitter @KaneCoILClerk et Facebook @kanecountyclerk pour plus d’informations sur les élections.