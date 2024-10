Le vote anticipé en personne commence en Arizona, attirant des visites des campagnes présidentielles

PHÉNIX — Le vote anticipé en personne commence mercredi en Arizona, ce qui en fait le premier des États du champ de bataille présidentiel de cette année où tous les résidents peuvent voter dans un bureau de vote traditionnel avant le jour du scrutin.

Le début du vote en personne dans cet État très contesté permet également de tirer les tickets présidentiels, les deux campagnes prévoyant des visites là-bas cette semaine.

Le vote de mercredi chevauche les arrêts de campagne des deux candidats à la vice-présidence – le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, et le sénateur de l’Ohio, JD Vance, un républicain – qui tiendront des événements séparés à Tucson mercredi.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, doit organiser un rassemblement à Phoenix jeudi, tandis que l’ancien président Donald Trump en tiendra un dimanche à Prescott Valley, un bastion républicain situé à environ 144 kilomètres au nord de Phoenix.

Le président Joe Biden a battu Trump par seulement 10 457 voix en 2020, une marge étroite qui a déclenché des années de désinformation et théories du complot parmi les républicains qui ont refusé de reconnaître la victoire de Biden. Cela a également conduit à menaces et harcèlement des travailleurs électoraux, ce qui a incité certains bureaux électoraux à renforcer la sécurité de leurs travailleurs et des bénévoles des bureaux de vote.

Dans le comté de Maricopa, qui comprend Phoenix, certaines écoles ont refusé de servir de lieux de vote, invoquant le harcèlement des travailleurs et d’autres problèmes de sécurité.

Le vote anticipé, notamment par correspondance, est depuis longtemps populaire en Arizona, où près de 80 % ont voté avant le jour du scrutin de 2020, selon le bureau du secrétaire d’État.

Chacun des 15 comtés de l’Arizona est tenu d’ouvrir au moins un site pour le vote en personne, qui se déroulera jusqu’au vendredi précédant les élections générales du 5 novembre. Dans le comté de Maricopa, une douzaine de centres de vote sont dispersés dans la région métropolitaine de Phoenix.

L’Arizona comptait 4,1 millions d’électeurs inscrits fin juillet, selon le décompte le plus récent du bureau du secrétaire d’État. Ce chiffre est probablement plus élevé, car les deux partis ont poussé à augmenter les inscriptions avant la date limite de lundi.

Vote anticipé en personne est en cours dans d’autres États depuis quelques semaines. Cela commence la semaine prochaine dans quatre autres États présidentiels : la Géorgie, le Michigan, la Caroline du Nord et le Nevada.

___

Gabriel Sandoval est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.