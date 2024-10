Le vote anticipé des absents en personne commence mardi

Appleton, Wisconsin (WFRV) – Le vote par correspondance en personne commence mardi dans le Wisconsin.

Il s’agit d’un vote qui a lieu au bureau du greffier local ou à un autre endroit désigné avant les élections du 5 novembre.

Chaque municipalité peut proposer ses propres dates et heures pour le vote anticipé, mais ces dates et heures doivent être comprises entre le 22 octobre et le 3 novembre. Les responsables électoraux ont déclaré à Local 5 News que les électeurs devraient contacter leur greffier local ou visiter le site Web de leur municipalité.

« Il s’agira d’une élection à très fort taux de participation, avec beaucoup d’électeurs, alors soyez patient pendant que tout le monde franchit la ligne », a déclaré Kami Lynch, greffier de la ville d’Appleton.

À Appleton, ceux qui souhaitent voter tôt peuvent se rendre au sixième étage de l’hôtel de ville. Les électeurs doivent apporter une pièce d’identité valide avec photo, comme un permis de conduire ou un passeport.

Elle dit que les résidents peuvent s’inscrire sur les listes électorales et voter le jour même. Pour s’inscrire, les résidents devront remplir un formulaire d’inscription sur les listes électorales et avoir avec eux un justificatif de résidence.

« Notre première journée est toujours incroyablement chargée, le premier jour ou les deux premiers jours où nous commençons, les gens sont excités », a déclaré Lynch. « (De plus) plus nous nous rapprochons du dernier vendredi, plus ce sera chargé. »

Les principaux démocrates et républicains ont souligné l’importance du vote anticipé auprès de leurs partisans lors des récents arrêts de campagne.

La date limite pour que les électeurs demandent un vote par correspondance est le 31 octobre. Lynch et d’autres responsables électoraux ont déclaré à Local 5 News qu’ils ont envoyé beaucoup moins de bulletins de vote par correspondance cette année par rapport à 2020, lorsqu’une pandémie mondiale a modifié les habitudes de vote des gens.

À Appleton, Lynch a déclaré qu’elle avait envoyé environ 9 000 bulletins de vote cette année jusqu’à présent, contre environ 25 000 en 2020.

« Les tendances du vote par correspondance commencent à ressembler davantage aux niveaux d’avant 2020, même si, bien sûr, nous devrons attendre après l’élection et après le processus de vote par correspondance en personne pour savoir quels sont ces chiffres et comment ils se comparent à ceux d’avant 2020. élections précédentes », a déclaré Meagan Wolfe, administratrice de la Commission électorale du Wisconsin.

Pour ceux qui utilisent les bulletins de vote par correspondance, Lynch recommande aux électeurs de retourner leur bulletin de vote par courrier au moins une semaine avant le jour du scrutin pour s’assurer qu’il parvienne au greffier à temps.

Certaines communes disposent également de boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance. Wolfe a déclaré qu’il y avait moins de boîtes de dépôt dans l’État pendant ce cycle électoral par rapport à 2020, alors vérifiez auprès de votre greffier local pour voir si c’est une option.

Pour plus d’informations sur le vote à Appleton, s’il vous plaît cliquez ici.

« Les électeurs devraient se préparer. S’ils ne savent pas ce dont ils ont besoin, ils devraient essayer de faire des recherches ou de nous appeler à l’avance », a déclaré Lynch lorsqu’on lui a demandé conseil aux électeurs avant de se rendre aux urnes.

L’élection aura lieu le 5 novembre. Pour plus d’informations pour les électeurs du Wisconsin, s’il vous plaît cliquez ici.

