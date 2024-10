Le vote anticipé démarre sur le champ de bataille du Wisconsin grâce à la pression d’Obama et de Walz

MADISON, Wisconsin — Le vote anticipé en personne débute mardi dans champ de bataille du Wisconsinavec l’ancien président Barack Obama et le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz organisant un rassemblement dans la ville libérale de Madison et les républicains organisant des événements pour encourager le vote pour Donald Trump avant le jour du scrutin.

Trump a perdu Wisconsin d’un peu moins 21 000 voix en 2020, une élection qui a vu un vote anticipé et par correspondance sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Trump et le vice-président Kamala Harris s’attendent à une autre marge très mince dans le Wisconsin et les deux côtés poussent les électeurs à voter plus tôt.

Trump était très critique du vote par correspondance lors des élections précédentes, prétendant à tort que le vote était entaché de fraude. Mais cette élection, lui et ses partisans sont embrassant toutes les formes du vote, y compris par correspondance et en personne. Trump lui-même a encouragé le vote anticipé lors d’un rassemblement dans le comté de Dodge, dans le Wisconsin, au début du mois.

Le président du Parti républicain du Wisconsin, Brian Schimming, a déclaré lundi que le message anticipé de Trump et des républicains cette année était « très clair ». Schimming a même mis un frein à l’utilisation des urnes pour les bulletins de vote par correspondance, une méthode de retour des bulletins de vote à laquelle Trump s’était autrefois opposé et à laquelle certains républicains du Wisconsin le font encore.

« Nous devons utiliser tous les moyens imaginables pour obtenir des votes », a déclaré Schimming lors d’un appel à la presse. « Si c’est la différence entre obtenir un vote ou ne pas obtenir de vote, je dis aux Républicains: » Mettez-le en place. la boîte aux lettres ou mettez-le dans la boîte de dépôt.' »

De nombreux élus et candidats républicains prévoyaient de voter mardi.

« On ne sait jamais quand une tempête de neige va arriver en novembre dans le Wisconsin », a déclaré le représentant américain Bryan Steil, qui représente le sud-est du Wisconsin et prévoit de voter mardi. « C’est une excellente occasion, pendant qu’il fait beau, de vous rendre à votre bureau local, de voter et de mettre ce vote en banque. »

Obama et Walz, le gouverneur du Minnesota voisin, ont prévu un vote anticipé dans le bastion démocrate de Madison. Harris a organisé un rassemblement au même endroit le mois dernier, attirant plus de 14 000 personnes.

C’est l’un des plusieurs arrêts l’ancien président intervient dans les États du champ de bataille pour encourager le vote anticipé.

Harris a été passer beaucoup de temps dans le » mur bleu » États du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie au cours des dernières semaines de la campagne, y compris des arrêts dans le Michigan et le Wisconsin lundi. Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, se trouvait dimanche dans la banlieue conservatrice de Milwaukee.

Le Parti démocrate du Wisconsin organisait également divers événements dans tout le Wisconsin pour encourager le vote anticipé, tout comme des groupes de défense libéraux, notamment Souls to the Polls, une organisation basée à Milwaukee qui cible les électeurs noirs. C’est un données démographiques clés pour les démocrates à Milwaukee, la plus grande ville de l’État et également la source du plus grand nombre de voix démocrates.

La période de vote anticipé dans le Wisconsin qui commence mardi se termine le dimanche 3 novembre. Cependant, les lieux et les heures du vote anticipé varient à travers l’État. Les électeurs n’ont pas besoin de justifier leur absence. Les bulletins de vote ont commencé à être envoyés par courrier fin septembre, mais à partir de mardi, les électeurs peuvent en demander un dans les lieux de vote désignés et voter en personne.

Vendredi, plus de 305 000 bulletins de vote par correspondance avaient déjà été restitués dans le Wisconsin. Les électeurs peuvent continuer à les retourner par courrier, en personne ou à urnes pour les bulletins de vote par correspondance dans les communautés où ceux-ci sont disponibles. Tous les bulletins de vote par correspondance doivent être reçus avant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures le jour du scrutin.