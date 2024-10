Le vote anticipé commence lundi 21 octobre en Caroline du Sud

Le vote anticipé en Caroline du Sud pour les élections de novembre commence lundi. Trouvez des lieux et des horaires et assurez-vous d’apporter une pièce d’identité valide pour une expérience de vote fluide.

COLUMBIA, SC — Le vote anticipé pour les élections de novembre commence lundi et constitue la première élection présidentielle depuis que la Caroline du Sud a élargi le vote anticipé en 2022.

La période de vote anticipé pour les élections de novembre commence demain et se poursuivra jusqu’au dimanche 2 novembre. Elle est ouverte à tous les électeurs inscrits et les centres de vote anticipé sont ouverts tous les jours de 8h30 à 18h00.

« Nous sommes ravis que le vote anticipé démarre enfin demain. Le vote anticipé est un moyen sûr et facile de voter, et nous espérons que les électeurs en profiteront », a déclaré un porte-parole de la commission électorale de Caroline du Sud.

Les électeurs qui se rendent aux urnes doivent s’assurer d’apporter les documents appropriés.

«Ils doivent apporter un permis de conduire de Caroline du Sud ou une carte d’identité de Caroline du Sud. Ils peuvent également accepter un passeport ou même une carte d’identité militaire, et aucune de ces pièces d’identité ne peut être expirée », a déclaré Lenice Shoemaker, directrice des élections du comté de Lexington. « Si vous ou quelqu’un d’autre entrez par la porte d’entrée, vous serez accueilli à un poste de contrôle, et ils vérifieront que vous habitez bien dans le comté de Lexington.

« Et à partir de là, vous apporterez votre bulletin de vote au dispositif de marquage des bulletins de vote et ferez vos sélections, puis vous scannerez ce bulletin de vote en sortant, et nous vous donnerons un autocollant, et vous aurez fait votre déclaration civique. devoir », a ajouté Shoemaker.

Le vote en bordure de rue sera disponible pour les personnes âgées et les résidents à mobilité réduite. Les responsables électoraux du comté de Lexington rappellent aux gens qu’ils ne peuvent pas porter ou apporter du matériel de campagne à moins de 500 pieds des lieux de vote et du vote en bordure de rue. Ils conseillent également aux gens de vérifier leurs échantillons de bulletins de vote en ligne. L’échantillon de bulletin de vote peut leur montrer à quoi cela ressemblera et pour qui sont les candidats pour lesquels ils voteront. Les centres de vote anticipé du comté de Lexington aident même les personnes qui votent par correspondance.

« Si quelqu’un a demandé un vote par correspondance et qu’il a reçu son bulletin de vote par correspondance, n’importe lequel des centres de vote anticipé peut accepter ce vote par correspondance », a déclaré Shoemaker. « Et nous pouvons le prendre pour vous. Et donc si quelqu’un, si cela est plus pratique, au lieu de l’envoyer par la poste ou de l’apporter au bureau principal du comté de Lexington, n’importe lequel de ces centres de vote anticipé peut le prendre pour vous. »

Le vote anticipé sera ouvert tous les jours jusqu’au 2 novembre, sauf le dimanche 27 octobre.

Quiconque cherche à savoir où voter tôt peut visiter la page Web SCVotes.sc.gov et remplissez les informations appropriées.

Si les électeurs essaient de voir où vous pouvez voter plus tôt, vous pouvez cliquer sur ceci lien pour trouver un centre de vote anticipé dans votre comté.