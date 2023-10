Le vote anticipé commence lors du référendum Indigenous Voice en Australie | Actualités sur les droits autochtones

Le vote anticipé a commencé dans certaines régions d’Australie pour un référendum historique sur la création d’un organisme autochtone capable de conseiller le Parlement sur les questions touchant les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.

Les personnes éligibles au vote anticipé dans le Territoire du Nord, en Tasmanie, à Victoria et en Australie occidentale pourront voter à partir de lundi, tandis que les électeurs de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d’Australie du Sud et du Territoire de la capitale australienne pourront le faire à partir de mardi. .

Le référendum lui-même est prévu pour le 14 octobre et le vote est obligatoire.

Alors que le vote anticipé commençait, le Premier ministre Anthony Albanese est descendu dans les rues de Melbourne, la capitale de Victoria, pour rallier le soutien au « oui ».

« Je pense sincèrement que la clé des quinze prochains jours réside dans ces conversations en tête-à-tête avec les gens pour accepter cette demande de l’écrasante majorité des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres », a-t-il déclaré aux journalistes.

La proposition demande aux Australiens si la constitution du pays devrait être modifiée pour consacrer un organe consultatif autochtone appelé « Voix au Parlement ».

Les partisans affirment que l’intégration de la « Voix » dans la constitution reconnaîtrait la place particulière des peuples autochtones dans l’histoire australienne tout en leur donnant leur mot à dire dans les politiques gouvernementales. Les opposants soutiennent que cela diviserait les Australiens selon des critères raciaux sans réduire les graves inégalités auxquelles sont confrontés les peuples autochtones.

La proposition, soutenue par le gouvernement travailliste d’Albanese, a du mal à obtenir le soutien de la majorité, les récents sondages d’opinion montrant que les électeurs la rejetteront.

Une enquête publiée par l’Australian Financial Review le 25 septembre a montré que le soutien à la « Voice » était tombé à 33 %, soit une baisse de 15 points depuis mai. Le « non » a atteint 50 pour cent.

Certains électeurs qui ont changé de position ont déclaré que Voice les détournait de leurs deux plus grandes préoccupations : le coût de la vie et le prix du logement.

Mais Albanese a déclaré qu’il restait optimiste quant à l’adoption de la proposition malgré les mauvais résultats dans les sondages.

Des volontaires de la campagne du Oui étaient également présents à Melbourne, les responsables affirmant qu’il y avait encore une chance de renverser l’opinion publique.

« Comme pour toute élection, les Australiens ont tendance à se concentrer sur leur prise de décision beaucoup plus près du vote, donc 12 jours avant le vote, nous avons tout le temps d’avoir cette conversation », Dean Parkin, directeur de la campagne Yes23. , a déclaré à Sky News.

« Il y a un choix très clair dans ce référendum, un vote ‘oui’ nous donne une réelle reconnaissance et une chance de changement pratique, alors qu’un vote ‘non’ ne nous donne absolument rien », a-t-il ajouté.

L’Australie n’a aucun traité avec ses peuples autochtones, qui représentent environ 3,2 % de sa population de 26 millions d’habitants. Ils ont été marginalisés par les dirigeants coloniaux britanniques et ne sont pas mentionnés dans la constitution vieille de 122 ans.

Ils restent le groupe le plus défavorisé du pays.

Les peuples autochtones ont une espérance de vie inférieure d’environ huit ans à celle des Australiens non autochtones et souffrent de taux disproportionnés de suicide, de violence domestique et d’emprisonnement.

La campagne du « oui » se heurte à des difficultés considérables.

Un référendum visant à modifier la constitution nécessite ce que l’on appelle une double majorité : le soutien de la plupart des Australiens à l’échelle nationale et d’une majorité d’électeurs dans une majorité d’États.

Sur les 44 référendums organisés depuis l’entrée en vigueur de la Constitution en 1901, seuls huit ont été remportés et aucun depuis 1977.

Cinq référendums ont échoué parce que, bien qu’ils aient été soutenus par la plupart des Australiens, ils n’ont pas réussi à obtenir la majorité dans au moins quatre des six États.