Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, prend la parole lors d’une conférence de presse sur la dette étudiante à l’extérieur du Capitole américain le 4 février 2021, à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

Le Sénat lance sa résolution budgétaire avec un processus connu sous le nom de vote-a-rama.

Le Sénat est au milieu de l’un de ses processus les plus longs – et dont le nom est le plus intéressant: le «vote-a-rama» pour une résolution budgétaire.

C’est arrivé à quelques reprises au cours de la dernière décennie; cette fois, cela fait partie de la tentative des démocrates d’adopter le plan de relance Covid de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden ou de pousser les républicains dans une position plus conciliante pour un plan bipartisan.

Comme son nom l’indique, cet effort implique de nombreux votes consécutifs et marque la prochaine étape majeure dans la promotion d’un projet de loi de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates d’approuver unilatéralement leur version du soulagement de Covid-19. En règle générale, la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix pour avancer au Sénat, mais les projets de loi budgétaires n’en nécessitent que 51. En utilisant le rapprochement budgétaire pour adopter l’allégement de Covid-19, les démocrates seraient en mesure de tout déplacer de 1400 $ chèques de relance aux paiements hebdomadaires améliorés d’assurance-chômage. à la main, même si les républicains ne signent pas.

Bien qu’il y ait encore la possibilité d’un accord bipartite sur l’aide à Covid-19, les démocrates sont allés de l’avant et ont lancé le processus de réconciliation, car il est possible que les législateurs du GOP restent fermes et refusent de soutenir un paquet ambitieux.

Cependant, avant que les démocrates ne puissent rédiger ce projet de loi, le Sénat et la Chambre doivent approuver une résolution budgétaire, et le vote-a-rama est l’occasion pour chaque sénateur de présenter des amendements à cette mesure. La résolution sert effectivement d’esquisse à ce à quoi pourrait ressembler le projet de loi final.

Au cours du vote a rama, qui a débuté jeudi après-midi, chaque amendement reçoit environ 10 minutes d’examen par la parole, suivi d’un vote rapide. Comme la résolution budgétaire elle-même, les amendements peuvent être adoptés à la majorité simple, soit 51 voix.

Tout amendement lié au budget peut être considéré comme faisant partie de ce processus. Et en raison de cette flexibilité, les législateurs ont déposé des amendements qui vont de la politique fiscale pour les travailleurs à distance au financement des écoles. Dans un cas, un amendement du Sens. Joe Manchin (D-WV) et Susan Collins (R-ME) interdirait aux «contribuables à revenu élevé» de recevoir des paiements de relance.

Le bureau de McConnell décrit 5 priorités de vote a rama du GOP, y compris des amendements qui: – Interdire les contrôles de relance aux immigrants illégaux – Réduire le $$ aux États qui mènent une enquête active sur les maisons de retraite pour les décès sous-déclarés – Caitlin Emma (@caitlinzemma) 4 février 2021

Les républicains, en particulier, profitent de cette opportunité pour organiser des votes par messagerie: par exemple, l’un de leurs amendements vise à empêcher les contrôles de relance d’aller aux immigrés sans papiers – ce qui était déjà le cas dans les précédents plans de secours Covid-19. Mais en tenant un vote sur cette question, et d’autres, les républicains visent à faire enregistrer leurs homologues démocrates à leur sujet.

En raison du nombre d’amendements qu’ils impliquent, le vote-a-ramas peut prendre beaucoup de temps: en 2013, les législateurs étaient au Sénat jusqu’à 5 heures du matin. Et en 2008, le Sénat a examiné un total de 44 amendements. Cette fois, environ 700 amendements ont été déposés (bien que tous n’obtiennent pas un vote).

Une fois le long vote a rama terminé, la voie de la rédaction du projet de loi de secours Covid-19 et de la poursuite du rapprochement budgétaire est effectivement dégagée.

Et après

Une fois que les législateurs ont travaillé sur des amendements à la résolution, les deux chambres doivent adopter cette mesure, afin que le Congrès puisse commencer à rédiger le projet de loi budgétaire. Voici ce qui vient ensuite dans ce processus:

Le Sénat vote la résolution budgétaire amendée: Une fois les amendements examinés, le Sénat votera pour approuver la résolution budgétaire, qui peut être adoptée avec 51 voix.

Une fois les amendements examinés, le Sénat votera pour approuver la résolution budgétaire, qui peut être adoptée avec 51 voix. La Chambre doit également approuver une résolution budgétaire identique: Les deux chambres du Congrès doivent approuver la résolution budgétaire pour que le processus avance et pour que les législateurs commencent à élaborer un projet de loi de réconciliation budgétaire. Étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre et le Sénat, la chambre basse est sur le point d’approuver la version finale que le Sénat adoptera samedi.

Les deux chambres du Congrès doivent approuver la résolution budgétaire pour que le processus avance et pour que les législateurs commencent à élaborer un projet de loi de réconciliation budgétaire. Étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre et le Sénat, la chambre basse est sur le point d’approuver la version finale que le Sénat adoptera samedi. Une fois que les deux chambres ont approuvé la résolution, les législateurs peuvent commencer à rédiger le projet de loi: La résolution demande aux comités de la Chambre et du Sénat de rédiger le projet de loi et de veiller à ce qu’il comprenne les dispositions du paquet Covid-19 de Biden.

La résolution demande aux comités de la Chambre et du Sénat de rédiger le projet de loi et de veiller à ce qu’il comprenne les dispositions du paquet Covid-19 de Biden. Le Congrès vote ensuite le projet de loi final: Ce projet de loi budgétaire final peut également être adopté avec seulement 51 votes au Sénat, ce qui donne aux démocrates la possibilité de l’adopter unilatéralement. Les démocrates visent à approuver la législation avant la date limite du 14 mars, date à laquelle les prestations de chômage améliorées actuelles doivent expirer.

La politique du processus de réconciliation budgétaire, brièvement expliquée

Les démocrates entament le processus de réconciliation budgétaire en même temps que Biden négocie avec les républicains et les démocrates sur les paramètres de son plan de secours Covid-19.

Les sénateurs républicains qui souhaitent travailler avec Biden ont proposé une contre-offre de 600 milliards de dollars – ce qui est loin d’être ce que veut l’administration.

«Il y a manifestement un écart important entre 600 milliards et 1,9 billion de dollars», a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Clairement, [Biden] pense que la taille de l’emballage doit être plus proche de ce qu’il a proposé que plus petite. »

Avec la réconciliation en toile de fond, le message aux républicains est le suivant: vous pouvez soit négocier quelque chose de plus proche de ce que nous voulons, soit l’adopter de toute façon lors d’un vote en ligne.

Les démocrates au Congrès et à la Maison Blanche disent qu’ils veulent que les discussions bipartites se poursuivent. Mais beaucoup se méfient également des négociations qui s’éternisent pendant des mois comme ils l’ont fait pendant les années Obama, perdant un temps précieux à stimuler l’économie.

Travailler à un accord bipartisan – ou du moins essayer de le faire – fait partie de la nature de Biden, mais c’est aussi une bonne politique. En négociant directement avec les républicains modérés, Biden essaie également de garder les démocrates centristes comme le sénateur Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ) heureux. Aider le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à maintenir son caucus en ligne, peut être tout aussi important, sinon plus, que de trouver des terrains d’entente avec les républicains. Les démocrates conservent leur contrôle au Sénat par un seul vote; ils n’ont aucune marge d’erreur même avec un vote à la majorité simple.

«Tout sénateur qui est prêt à agir contrairement à son leadership a du pouvoir», a déclaré à Vox l’ancienne sénatrice Heidi Heitkamp du Dakota du Nord.

Il s’agit de la dernière utilisation du processus de rapprochement budgétaire

En 2017, les républicains du Congrès étaient ceux qui utilisaient rapidement le processus de réconciliation budgétaire.

Avec le contrôle unifié de la Maison Blanche et du Congrès, les républicains ont utilisé la réconciliation à deux reprises: une fois dans leur tentative infructueuse de renverser la loi sur les soins abordables, et une fois dans leur adoption réussie d’un projet de loi de réduction d’impôt de 1,5 billion de dollars qui a réduit le taux d’imposition des sociétés de 35% à 21 pour cent, entre autres.

En d’autres termes, autant que les républicains se plaignent du fait que les démocrates utilisent maintenant la réconciliation budgétaire pour potentiellement donner plus de secours à Covid-19, ils sont eux-mêmes des praticiens familiers.

Si les démocrates utilisent finalement la réconciliation pour adopter le plan de secours Covid-19 de Biden, ce ne sera probablement pas la dernière fois qu’ils l’utiliseront. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, l’a déjà présenté comme un moyen possible de faire passer une grande partie du plan de relance économique de Biden, qui n’a pas encore été publié, qui comprendra probablement un paquet d’infrastructure, entre autres.

Pourtant, il y aura probablement beaucoup d’autres choses sur la liste des choses à faire du nouveau président qui ne pourront pas être adoptées avec le rapprochement budgétaire. Par exemple, Biden a déjà présenté un projet de loi sur l’immigration comme une autre priorité absolue de son administration. Il devra soit faire des compromis avec les républicains sur un certain nombre d’autres questions, soit les démocrates du Sénat pourraient faire sauter l’obstruction systématique – ce qui semble peu probable.

«S’ils veulent faire avancer les choses rapidement, travaillez avec nous sur une solution bipartite, puis utilisez votre muscle politique pour la réconciliation plus tard», a récemment déclaré la sénatrice républicaine Lisa Murkowski (AK) à Vox. «Mais au moins montrer des preuves de la valeur de travailler ensemble. Si nous nous dirigeons vers la réconciliation, je me demande quel signal cela envoie à ceux d’entre nous qui veulent essayer de proposer des solutions qui ne sont peut-être pas des solutions à 100%, mais des solutions à 80%.