Le “vote-a-Rama” du Sénat dure toute la nuit avec l’agenda des démocrates en jeu

WASHINGTON – Un sénateur aux yeux troubles Joe Manchin III, le démocrate de Virginie-Occidentale qui a négocié l’accord sur le climat, la santé et la fiscalité qui était sur la bonne voie pour passer en quelques heures, s’est assis silencieusement à son bureau dans la salle du Sénat vers minuit samedi, regardant vide dans la distance moyenne alors qu’il grignotait des M&Ms.

Un triomphe était presque à portée de main sur un élément important de l’agenda national des démocrates – mais d’abord, M. Manchin et ses collègues devraient passer une nuit blanche, alimentés par de la malbouffe et de la caféine, peut-être de l’alcool et de nombreux discours politiquement chargés. , alors qu’ils débattaient et votaient sur une série rapide d’amendements non contraignants.

Le vote-a-rama (oui, ça s’appelle en fait comme ça), un rituel familier mais vilipendé pour les octogénaires et les anciens qui composent le Sénat, a commencé tard samedi soir et s’est prolongé jusqu’à dimanche matin. C’était une dernière chance pour les républicains d’essayer de faire dérailler la principale priorité législative des démocrates – ou du moins de lancer des attaques politiques contre eux sur la voie de son adoption – et un test de la détermination démocrate à préserver leur délicat compromis.