Le vote à la Chambre sur le président entre dans sa deuxième journée

“Je pense que Kevin sait que c’est son dernier coup, et donc il va jouer aussi longtemps qu’il le peut”, a déclaré le représentant Ken Buck du Colorado, qui a voté trois fois pour M. McCarthy mardi. «Il s’est retiré une fois pour avoir cette chance. Il n’aura plus cette chance. »

Aucun challenger viable n’a émergé, mais si M. McCarthy continue de patauger, les républicains pourraient déplacer leurs votes vers une alternative, comme son n ° 2, le représentant Steve Scalise de Louisiane.

Mardi, les républicains de droite se sont regroupés derrière le représentant Jim Jordan de l’Ohio, membre fondateur de l’ultraconservateur House Freedom Caucus, comme alternative à M. McCarthy, mais M. Jordan, un ancien rival qui s’est depuis allié à M. McCarthy , a supplié ses collègues de s’unir plutôt derrière le républicain californien.

Mais le parti a jusqu’à présent refusé de le faire. Les votes ratés de mardi ont montré publiquement l’ampleur de l’opposition à laquelle M. McCarthy est confronté. Avec tous les membres de la Chambre présents et votants, M. McCarthy doit recevoir 218 voix pour devenir président, laissant peu de place aux défections républicaines puisque le parti ne contrôle que 222 sièges.

Il a échoué encore et encore, ne recueillant pas plus de 203 voix – bien en deçà d’une majorité et moins que les voix reçues par le représentant Hakeem Jeffries de New York, le chef démocrate dont le caucus est resté uni derrière lui.

Emilie Cochrane et Annie Karni reportage contribué.