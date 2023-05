Le vote à enjeux élevés commence en Turquie — RT World News

Les élections présidentielles et parlementaires détermineront le cap du pays pour les cinq prochaines années

Les bureaux de vote ont ouvert en Turquie pour les principales élections présidentielles et parlementaires, qui décideront si le président sortant Recep Tayyip Erdogan conservera le pouvoir, après une course très disputée.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures du matin, heure locale, dans 81 provinces, avec près de 200 000 urnes installées à travers le pays. Environ 60 millions de personnes ont le droit de voter, tandis que 1,8 million de personnes à l’étranger ont déjà voté. Le président et les membres du parlement sont élus pour un mandat de cinq ans.

Les nouvelles, les prévisions et les commentaires sur les élections ne sont pas autorisés avant 18 heures, heure locale, une heure après la fermeture des bureaux de vote, tandis que les résultats ne peuvent être communiqués qu’à 21 heures.

Vendredi, Ahmet Yener, le chef de la Commission électorale suprême, a déclaré que les autorités avaient pris « toutes les mesures pour des élections saines et sécurisées », y compris le renforcement de l'infrastructure technologique contre les coupures de courant et les cyberattaques.















Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers la compétition présidentielle passionnée. Les deux principaux candidats sont le président sortant, Erdogan, et l’opposant Kemal Kilicdaroglu, qui dirige le Parti populaire républicain (CHP) social-démocrate. Des sondages récents indiquent une course serrée entre les deux. Si aucun candidat n’obtient au moins 50 % des voix, un second tour aura lieu le 28 mai.

Erdogan et Kilicdaroglu ont des points de vue opposés sur une série de politiques. En tant que Premier ministre et plus tard président de Türkiye, Erdogan a poursuivi une voie d’indépendance géopolitique relative, éloignant le pays de l’intégration à l’UE et favorisant des liens étroits avec Moscou – qui n’ont pas changé, même au milieu du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Kilicdaroglu, cependant, a adopté une approche plus pro-UE, promettant également de se conformer aux sanctions occidentales contre la Russie s’il gagne.

L’élection parlementaire se résume à une course entre l’Alliance du peuple (qui détient actuellement une majorité parlementaire et se compose du Parti de la justice et du développement d’Erdogan et du Parti du mouvement nationaliste d’extrême droite) et l’Alliance de la nation d’opposition, qui soutient Kilicdaroglu pour le président et est composé de six partis.