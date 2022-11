Le Volvo EX90 2024 est un SUV de luxe à 7 places avec 300 miles d’autonomie électrique

Après des semaines de taquineries et d’avant-premières, Volvo a tiré les rideaux sur l’EX90 2024 lors d’un événement virtuel ce matin. Le plus récent et le plus grand membre de la famille grandissante de SUV électriques de Volvo devrait prendre la route à l’automne 2023, apportant avec lui non seulement la prochaine évolution de la conception des véhicules scandinaves, mais également les prochaines générations d’aides à la conduite et de technologie d’infodivertissement du constructeur automobile.

À première vue, l’EX90 ressemble beaucoup à ce qu’il est : une version entièrement électrique de nouvelle génération de l’actuel VUS sept places XC90 du constructeur automobile qui vivra aux côtés de son frère à combustion avant de le remplacer finalement lorsque Volvo aura terminé son projet passage à un gamme entièrement électrique en 2030.

Des éléments de conception familiers tels que le capot sculpté, la signature lumineuse LED Thor’s Hammer et les feux arrière verticaux qui se terminent par une fioriture en forme de C peuvent toujours être trouvés dans la conception de l’EX90, mais de nouveaux détails font entrer la conception du SUV électrique dans le futur. Par exemple, le marteau de Thor en forme de T est désormais composé de gros segments qui s’allument en séquence avec les phares antibrouillard à LED au démarrage du SUV. L’activation des phares provoque l’ouverture des segments horizontaux du DRL comme des paupières, tournant à l’écart pour révéler les phares à LED et les projecteurs de feux de route.

VOLVO



Regardez attentivement le haut du pare-brise et vous remarquerez la bosse subtile du premier capteur lidar de Volvo sur un véhicule de série. Les capteurs lidar, caméra et radar sont tous liés à un Nvidia Drive IA unité informatique qui propulse la prochaine génération de technologie d’aide à la conduite de Volvo et constitue le premier pas vers la “conduite non supervisée” pour laquelle Volvo affirme que l’EX90 est “prêt pour le matériel”. Pour l’instant, les conducteurs devront garder les yeux sur le volant, c’est pourquoi l’EX90 est équipé d’une suite de capteurs intérieurs et de caméras qui surveillent la direction et la concentration du regard du conducteur.

À l’intérieur, l’EX90 poursuit la tendance de Volvo d’un design de tableau de bord simple avec des matériaux légers et naturels et ponctué par une paire de grands écrans. À l’avant et au centre se trouve un écran vertical massif de 14,5 pouces alimenté par la plate-forme Qualcomm Snapdragon Cockpit et les graphiques 3D Unreal Engine. Le système d’exploitation Android Automotive et les services Google forment à nouveau le cœur de l’expérience utilisateur de Volvo, apportant les applications Google Maps, Google Assistant et Play Store sur la route via une connexion de données 5G standard. L’EX90 sera également livré en standard avec une technologie de téléphone en tant que clé avec plusieurs profils d’utilisateurs. Les utilisateurs d’Apple pourront également profiter de la connectivité CarPlay sans fil standard.

L’EX90 sera alimenté par une batterie sous le plancher de 111 kilowattheures (107 kWh utilisables) avec une portée cible allant jusqu’à 300 miles sur le cycle de test EPA, bien que les chiffres définitifs n’aient pas encore été certifiés. Le SUV prendra en charge la charge rapide CC avec la possibilité de passer de 10 % à 80 % de charge en 30 minutes environ dans une station de 250 kW. Ce sera également le premier véhicule électrique Volvo à prendre en charge la recharge bidirectionnelle, ouvrant la voie à la recharge de véhicule à domicile ou même de véhicule à véhicule.

Au lancement, les tâches de motivation seront gérées par le système de traction intégrale électrique Twin Motor Performance de Volvo, qui associe un moteur arrière de 200 kW à un moteur avant de 180 kW pour une puissance combinée de 517 chevaux et 671 lb-pi de couple. Plus tard, il sera rejoint par une spécification Twin Motor avec un moteur arrière moins puissant de 120 kW et une puissance combinée de 408 ch à polarisation avant.

Les livraisons des premières unités Volvo EX90 2024 devraient commencer aux États-Unis à l’automne 2023, les précommandes s’ouvrant aujourd’hui le Site Web de Volvo. Les commandes à destination des États-Unis seront fabriquées à l’usine de la société à l’extérieur de Charleston, en Caroline du Sud. Le prix n’a pas été finalisé mais commencera, selon Volvo, “bien équipé à moins de 80 000 $”.