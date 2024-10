Le volume cérébral est-il un facteur prédictif ?

« Nous avons observé une corrélation génétique positive entre la maladie de Parkinson et huit volumes cérébraux régionaux, et une corrélation négative entre le TDAH et trois volumes cérébraux. Il est important de noter que ces corrélations étaient indépendantes et que les participants à notre étude provenaient à la fois de la population générale et de cohortes cliniques, sans être spécifiquement enrichis pour le TDAH ou la maladie de Parkinson.