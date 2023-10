Le volleyball féminin n°9 de BYU balaie Texas Tech | Actualités, Sports, Emplois

1 / 2 Les joueuses de BYU célèbrent un point lors d’un match de volleyball universitaire féminin Big 12 contre Texas Tech le samedi 14 octobre 2023. Photo avec l’aimable autorisation de BYU 2 / 2 Aria McComber de BYU passe le ballon lors d’un match de volleyball féminin Big 12 avec Texas Tech le samedi 14 octobre 2023. Photo avec l’aimable autorisation de BYU ❮

Après avoir été poussée à cinq sets par Texas Tech vendredi, l’équipe féminine de volleyball n°9 de BYU a mis les choses en ordre samedi.

Les Cougars se sont verrouillés défensivement et ont balayé les Red Raiders 3-0 (25-21, 25-14, 25-22) lors de leur 16e victoire de la saison 2023, menés par les neuf attaques décisives et les trois as de service de Whitney McEwan-Llarenas.

BYU (16-3 au total, 5-2 Big 12) a atteint 0,240 dans la soirée contre 0,160 pour les Red Raiders et a eu huit as de service contre deux pour Texas Tech. Les deux équipes ont enregistré 44 récupérations dans la soirée, mais BYU a devancé les Red Raiders par blocs, neuf à huit.

Le bloqueur central McEwan-Llarenas a atteint 0,438 pour le match, accompagné de trois as de service, un sommet en carrière. Le libéro Kamaile Hiapo a mené l’équipe avec 18 récupérations et a également réalisé trois as. Le passeur Whitney Bower a réussi sept attaques décisives avec un clip de .778 ainsi que 24 passes décisives.

Le premier set a commencé avec les deux équipes à égalité à 8-8 avant qu’un kill au filet de McEwan-Llarenas ne donne une avance aux Cougars. Les deux équipes ont continué à jouer d’avant en arrière alors que BYU et Texas Tech étaient à nouveau à égalité à 11 avant qu’un kill de la première année Mia Lee ne remette les Cougars en tête.

BYU prolongerait son avance à 15-12 au moment du temps mort des médias. Plus tard dans le set, des attaques consécutives de Livingston et Whitney Bower ont donné une avance de 21-17 aux Cougars, obligeant les Red Raiders à demander un temps mort.

Après le temps mort, deux points consécutifs donnaient à BYU une avance de 23-17. Trois points consécutifs de Texas Tech ont suivi, réduisant son déficit à 23-20, mais les Cougars ont continué à remporter le set, 25-21, après une victoire catégorique de Lee.

Un as du service de Hiapo a donné l’avantage à BYU dans le set 2 6-5 et les Red Raiders ont pris un temps mort 8-5. Après le temps mort, une victoire de McEwan-Llarenas donnerait une avance de 11-7 à BYU.

Texas Tech a réagi rapidement, réduisant son déficit à 12-11 et forçant les Cougars à demander un temps mort. Un 6-0 BYU hors du temps mort forcerait alors les Red Raiders à utiliser leur deuxième temps mort.

Plus tard dans le set, un as du service de Livingston a donné une avance de 22-13 aux Cougars avant qu’un kill de Whitney Bower au filet ne propulse BYU à une victoire de 25-14 dans le deuxième tiers. Bower a mené les Cougars avec quatre attaques décisives dans le set.

BYU a pris une avance de 4-0 au troisième set, suite à un as du service McEwan-Llarenas. Plus tard dans le cadre, les Cougars menaient 13-11 suite à un autre kill de Whitney Bower. BYU allait prolonger son avance à 15-12 avant le temps mort des médias.

Après le temps mort, Texas Tech a égalisé le score à 16-16, mais deux points consécutifs pour les Cougars, capitalisés par un as du service de Hiapo, ont remis BYU devant à 18-16. Les Red Raiders ont continué à rester, réduisant leur déficit à 21-20, obligeant les Cougars à demander un temps mort.

Trois points consécutifs pour BYU après le temps mort ont prolongé l’avance des Cougars à 24-20 avant qu’un kill de Livingston au filet ne remporte la victoire de BYU, 25-22.

