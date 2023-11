Le volleyball du Texas atteint le top 5, Georgia Tech et Tennessee rejoignent le nouveau Power 10

Alors que les équipes féminines de volleyball complètent leur calendrier de conférence – et à une semaine du deuxième sondage de la saison du comité DI – voici où Michella Chester classe ses équipes Power 10 :

🏐 PLUS DE VOLLEYBALL COLLÉGIAL FÉMININ 🏐

1. Nebraska (Précédent : 1) | 2. Wisconsin (2)

Il n’y a aucun mouvement dans les deux premières places, mais c’est parce que le Nebraska a échappé de peu à Penn State vendredi lors de son premier balayage inversé de la saison. Les Nittany Lions ont connu un premier set exceptionnel, atteignant 0,552 et ne commettant aucune erreur, et ont continué à surpasser les Huskers dans le deuxième set, tuant 18 contre 14 pour le Nebraska. Les Huskers ont pris un certain élan dans le troisième pour maintenir le match en vie, et n’a pas relâché le gaz jusqu’à la fin du cinquième set, que les Huskers ont failli remporter, 15-13. Merritt Beason a réussi un record en carrière de 27 balles avec une moyenne de 0,426 avec cinq récupérations et trois blocs pour mener les Huskers à la victoire. Dimanche, c’était comme d’habitude alors que le Nebraska a balayé Rutgers sur la route.

Quant au Wisconsin, une victoire en quatre sets contre une équipe Purdue classée parmi les 20 meilleures et une victoire en deux sets contre l’Illinois ont résumé leur semaine. Le point de faiblesse du Wisconsin a été révélé lors du deuxième set du match Purdue, au cours duquel l’offensive des Badger a été tenue de frapper dans les négatifs, égarant plus de balles (10) qu’elles n’en ont tué (9). Après que les Badgers aient repris pied dans le troisième set, Sarah Franklin, joueuse en titre du Big Ten de la semaine, a poussé l’offensive des Badgers à dominer dans le quatrième, réalisant quatre attaques décisives et deux blocs pour prendre un avantage de 11-3 avant de se précipiter vers un Victoire 25-14.

Bien qu’ils aient tous deux prouvé à maintes reprises pourquoi ils méritaient les deux premières places dans les sondages, le Nebraska et le Wisconsin ont récemment vu certaines menaces. Ils doivent continuer à jouer avec des cibles sur le dos jusqu’à leur revanche dans deux semaines.

Heureux dans Happy Valley 😄 pic.twitter.com/sxZGZuPIuB – Volley-ball du Nebraska (@HuskerVB) 4 novembre 2023

3. Stanford (4)

Après la défaite de Louisville, Stanford reprend la troisième place du classement de cette semaine. Le Cardinal a affronté l’ennemi du Pac-12, Washington State, pour la deuxième fois cette saison et a battu les Cougs en quatre sets (pour la deuxième fois cette saison). Sami Francis a brillé pour le Cardinal, réalisant les 12 meilleures attaques décisives de la saison et en bloquant cinq. Il s’agissait de la sixième victoire de Stanford dans le top 10 de la saison – la plupart de toutes les écoles – et ils continueront d’être défiés par un adversaire du top 5 alors qu’ils affronteront l’Oregon ce jeudi.

4. Orégon (5)

Athlétisme de l’Oregon



Les Ducks ont parcouru leur calendrier de conférence en vitesse, remportant deux victoires contre l’Utah et le Colorado cette semaine. Un record de 12 as au service a défini leur match contre le Colorado, dont cinq contribués par Mimi Colyer. La passeuse Hannah Pukis a ajouté deux as, ainsi que 45 passes décisives et mène le décompte des récupérations avec 17. Affronter Stanford au Maples Pavilion déterminera si le plafond est plus élevé pour les Ducks en séries éliminatoires.

5. Texas (6)

Le Texas a atteint le top 5 de ces classements de puissance pour la première fois en 10 semaines. Au cours de la semaine 10, les Longhorns ont remporté des balayages consécutifs sur la Virginie occidentale. Dans les deux matches, ils ont frappé au-dessus de leur moyenne de la saison de 0,270, atteignant respectivement 0,359 et 0,330. Les Longhorns affichent un bilan parfait de 13-0 en conférence et mènent le Big 12 en blocs, totalisant 220 avec une moyenne de 2,93 par set. Le reste de leur calendrier Big 12 est contre des adversaires non classés, le Texas pourrait donc conserver cette place s’il continue son approche axée sur la défense.

6. Louisville (3)

Juste en dessous du top 5, nous trouvons Louisville, qui a échoué lors d’une défaite en quatre sets contre Georgia Tech vendredi soir. Statistiquement, les Cardinals ont suivi les Yellow Jackets, les deux équipes ayant aidé 48 et Louisville accumulant 51 attaques décisives contre 50 pour Tech. Dans le quatrième set, cependant, les Yellow Jackets ont pris une avance de six points, largement alimentée par Bianca Bertolino. sur la ligne de service, et Louisville n’a pas réussi à combler le déficit devant un gymnase Georgia Tech rugissant. Il s’agissait de la troisième défaite de Louisville de la saison, ce qui lie les Cards à Georgia Tech – et à Pitt et Florida State, en termes de pourcentage de victoires – au sommet de l’ACC. Après avoir accueilli les Tobacco Road Rivals la semaine prochaine, Louisville sera à nouveau chargé de Pitt et de Georgia Tech pour tenter de remporter la conférence.

7. État de Washington (8)

Athlétisme de l’État de Washington



Wazzu a enregistré quatre défaites lors de ses six derniers matches, dont deux contre des adversaires du top 10, Stanford et Oregon. L’État de Washington s’est montré prometteur contre Stanford, bloquant le Cardinal 12-11, mais n’a pas montré la profondeur dont Stanford disposait des deux côtés du terrain. La compétition Pac-12 est serrée cette année – cinq des six défaites de l’État de Washington ont été contre des adversaires de la conférence – et les Cougars devront afficher une solide performance tout au long de la séquence s’ils cherchent à faire une course en profondeur dans le tournoi.

8. Géorgie Tech (NR)

Place aux Gilets Jaunes. Georgia Tech fait irruption dans le Power 10 après cette sortie impressionnante contre l’équipe de Louisville. La frappeuse extérieure Bianca Bertolino a fait connaître sa présence au premier service, réussissant trois fois lors des quatre premiers jeux du match. Bertolino a récolté sept as, un sommet en carrière, sept attaques décisives et 16 récupérations, un sommet pour l’équipe. Les milieux de Georgia Tech ont également eu une journée – remplaçant Liv Mogridge blessée – alors qu’Anna Boezi et DeAndra Pierce ont combiné pour neuf blocs et 17 attaques décisives. Georgia Tech a blanchi Notre Dame à domicile dimanche et envisage de venger ensuite ses défaites antérieures contre Pitt et Miami.

7️⃣ 𝗔𝗖𝗘𝗦 𝗜𝗡 𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 ?! 🤯 Suite du n°10 @GTVolleyballest contrarié par le numéro 3 de Louisville, @BiancaBertolin0 et son coach nous a parlé de ses sept as‼️#NCAAWVB pic.twitter.com/isA4Twiqw2 – Volleyball féminin de la NCAA (@NCAAVolleyball) 4 novembre 2023

9. Pitt (7)

Pitt a été dépassé par les Yellow Jackets en tant que troisième école de l’ACC dans le Power 10 de cette semaine. Une défaite non classée contre l’État de Floride fait chuter les Panthers de quelques places ; Pitt a perdu les deux premiers sets, puis a poussé le match à cinq, mais a été limité à un faible pourcentage de réussite de 0,074 dans le cinquième set pour tomber 16-14. Une victoire en quatre sets contre Miami a été une rédemption pour Pitt, car ils affronteront ensuite Georgia Tech pour tirer parti de son autorité au sein de l’ACC.

10. Tennessee (NR)

L’Arkansas et l’Arizona State abandonnent pour laisser la place aux Lady Vols, qui ont remporté trois matchs de suite, dont un thriller en cinq sets contre la Floride. Bien qu’il se classe troisième au classement de la SEC, le Tennessee est le fer de lance de la conférence en termes de pourcentage de réussite (0,290), de victoires par set (14,59) et de passes décisives par set (13,34). Si le Tennessee survit à Ole Miss et à Georgia lors de la semaine 11, il pourrait potentiellement progresser dans ce classement.