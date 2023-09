Le volleyball des Huskies se partage sur la route | Actualités, Sports, Emplois

LES HUSKIES REVIENNENT POUR UNE VICTOIRE DE CINQ SETS SAMEDI

HAMMOND, Indiana — L’équipe de volleyball de Michigan Tech a battu Purdue Northwest 3-2 samedi 23 septembre avec une victoire par derrière dans l’Indiana. Les Huskies tiraient de l’arrière 2-1 et le résultat ressemblait à celui de vendredi, mais les Noirs et Or ont répondu sur la route en remportant le quatrième set avec des points supplémentaires et en mettant fin à la séquence de sept victoires consécutives de la Pride avec une victoire de 15-10 au cinquième.

« On parle beaucoup de résilience dans notre vestiaire et de la façon dont on décide de réagir à certaines situations lors d’un match ou tout au long de la saison. » » a déclaré l’entraîneur technique Matt Jennings. « Même s’il y a certainement eu des moments cette année où nous aimerions revenir, aujourd’hui nous avons fait preuve de beaucoup de courage et nous sommes battus avec acharnement lorsque nous étions dos au mur. Notre résilience a porté ses fruits ici aujourd’hui, et je suis exceptionnellement fier de notre équipe pour avoir réussi celui-ci.

«Northwest est une bonne équipe qui non seulement sert le ballon, mais qui joue une attaque très rapide qui peut vous faire tourner. Nous avons tenu bon au service-réception suffisamment pour obtenir ce dont nous avions besoin et avons réalisé des arrêts défensifs dans les moments importants.

Menés 2-1, les Huskies n’ont jamais abandonné au quatrième set, surmontant neuf égalités et deux changements d’avance. Tech avait une avance de cinq points au début, mais a finalement été mené 22-19. Les Huskies ont ensuite profité de quatre erreurs du Pride et ont survécu à quatre balles de match. Kate Loch et Rachel Zurek ont ​​marqué des points en fin de période. Un mauvais set a permis aux Huskies de donner le point de set avant que Tricia Kennedy et Zurek ne fassent équipe sur un bloc pour la victoire 27-25 et un match nul 2-2.

Les Huskies se sont tournés vers leur leader Lindy Oujiri au cinquième, et elle a répondu avec cinq attaques décisives tout en atteignant 0,714. Loch a ajouté des attaques décisives consécutives à la fin du cinquième et Zurek a scellé la victoire 15-10 avec une attaque décisive.

Tout comme vendredi soir à Parkside, Tech a pris une avance de 1-0 mais a ensuite perdu les deux sets suivants. Les Huskies ont forcé l’équipe locale à commettre 17 erreurs dans le premier set et ont obtenu cinq attaques décisives combinées d’Oujiri et Zurek. Kaycee Meiners a réalisé trois blocs en solo et une passe décisive dans le premier set. Tech a marqué 13 des 15 derniers points et a clôturé sur une séquence de 7-0 pour gagner 25-14.

PNW (8-4, 3-1 GLIAC) a égalisé avec une victoire de 25-21 en seconde période. Cinq joueurs différents ont réussi au moins deux attaques décisives pour l’équipe locale et ils ont ajouté trois as et trois blocs.

La Pride n’a jamais été menée en troisième, gagnant 25-9 pour prendre une avance de 2-1. L’équipe locale a atteint 0,320 avec cinq as et quatre blocs.

Zurek a décroché un sommet de la saison avec 15 attaques décisives et une moyenne de 0,379. Oujiri a réussi 14 attaques décisives, tandis que Loch en a ajouté huit et Kennedy a terminé avec six. Tess Hayes a établi l’offensive avec 33 passes décisives et ajouté 17 récupérations. Alayna Corwin (14 récupérations) et Brooke Dzwik (12 récupérations) étaient également à deux chiffres défensivement.

«Rachel a été excellente ici dans celui-ci. Elle est tellement amusante à regarder jouer quand elle y va, « » a ajouté Jennings. « Nous abordons maintenant l’un des matchs les plus importants et les plus excitants de la saison. C’est toujours très amusant de participer au Nord à la maison. Nous serons prêts à nous battre.

LES HUSKIES DROP LE MATCH DU VENDREDI À PARKSIDE

KENOSHA, Wisconsin — Les Huskies se sont inclinés 3-1 à Parkside vendredi lors du premier match sur route du GLIAC de la saison. Les Huskies ont remporté le premier set 25-23 avant que les Rangers ne remportent les trois derniers 25-21, 25-18 et 25-20.

« Merci à l’entraîneur Leigh et à Parkside d’avoir joué dur et d’avoir réussi ce soir », dit Jennings. « Ils nous ont surpassés à bien des égards, notamment grâce à la quantité de cœur avec lequel ils se sont battus. »

Tech était mené par six au milieu du premier set avant de se lancer dans une séquence de 6-1 pour y revenir. Les Huskies ont terminé sur une séquence de 8-3 pour prendre une avance de 25-23, incluant les trois derniers points après deux erreurs de l’équipe locale et une victoire d’Oujiri. Meg Raabe a mené les Huskies avec cinq attaques décisives dans le premier set, revenant à sa place habituelle en attaque. La technologie a atteint 0,278 et a forcé UWP à commettre 10 erreurs.

Il y a eu neuf égalités et trois changements d’avance différents dans la seconde. Les Rangers ont utilisé une séquence de 10-1 pour prendre une avance de huit points. Tech a eu une poussée tardive avec une course de 6-0, mais l’équipe locale a égalisé le match alors qu’Elle Truckenbrod a réussi sept attaques décisives.

Les équipes ont échangé des mini-points dans le troisième set. UWP a marqué huit des 11 derniers points et forcé les Huskies à commettre 16 erreurs pour prendre les devants 2-1. Oujiri a réussi cinq attaques décisives pour les Huskies et Elle Truckenbrod en a réussi cinq pour les Rangers.

Tech a mené pendant la première moitié du quatrième set, mais n’a pas pu surmonter les séries de 5-0 et 3-0 de l’équipe locale. Les Rangers ont marqué six des huit derniers points pour remporter la victoire.

Oujiri a mené les Huskies avec 14 attaques décisives tandis que Raabe a terminé avec 13 attaques décisives. Zurek (7 attaques décisives) et Kennedy (6 attaques décisives) ont également contribué à l’offensive. Hayes a lancé l’attaque avec 38 passes décisives tout en ajoutant 10 récupérations. Amelia Albers (15 ans) et Brook Dzwik (11 ans) ont également réalisé un double chiffre lors des fouilles.

« Nous devons être meilleurs et réinitialiser ici et maintenant » » a ajouté Jennings. « Nous avons un niveau bien plus élevé que cela. Je prends la responsabilité de ne pas nous mettre dans une meilleure position pour gagner. Nous n’étions pas aussi préparés que nous aurions dû l’être. Nous devrions tous assumer la responsabilité de la façon dont nous avons joué ce soir. Même si je pense que Parkside a bien fait son travail du début à la fin, nous avons encore semblé de mauvaise humeur pendant de longues périodes et c’était assez frustrant.

SUIVANT

Tech a une fiche de 4-8 au total et de 2-2 dans le GLIAC et connaît un redressement rapide avec un match de mardi contre le nord du Michigan au SDC Gym. Le premier service est fixé à 18 heures contre les Wildcats.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception