Volley-ball féminin

Woodstock 2, Crystal Lake Sud 0 : Hallie Steponaitis a terminé avec 22 attaques décisives pour mener les Blue Streaks à leur premier titre régional depuis 2006, remportant le championnat régional Boylan de classe 3A 25-15, 26-24.

Ella White a réalisé 14 récupérations pour Woodstock (27-10) et Julia Laidig a ajouté 22 passes décisives, six récupérations et trois as. Mai Carrasco a terminé avec cinq récupérations et une passe décisive, Kennedy Cordell a réussi quatre attaques décisives et Allison O’Brien a ajouté trois attaques décisives.

Les Blue Streaks affronteront Prairie Ridge lundi lors de la demi-finale de la section Woodstock Nord de classe 3A à 19 h.

Gabby Wire a réalisé 17 attaques décisives et quatre récupérations pour South (23-14), Logan Georgy a ajouté quatre attaques décisives et deux blocs, Morgan Johnson a terminé avec cinq attaques décisives et sept récupérations tandis que Bobbi Wire a réalisé huit récupérations.

Prairie Ridge 2, Grayslake Centre 0 : À Grayslake, Mackenzie Schmidt a réussi 10 attaques décisives et deux blocs pour mener les Wolves à leur deuxième titre régional consécutif avec une victoire de 25-21, 25-17 dans le championnat régional Grayslake Nord de classe 3A.

Grace Jansen a récolté 25 passes décisives et sept récupérations pour PR (20-17) et Alli Rogers a ajouté 10 récupérations et quatre as. Maizy Angello a terminé avec sept récupérations, quatre attaques décisives et deux blocs.

Warren 2, Jacobs 1 : À Algonquin, la tentative de retour des Golden Eagles a échoué, perdant 25-22, 24-26, 26-24 au championnat régional Jacobs de classe 4A.

Jordan Miller a terminé la soirée pour Jacobs (19-17) avec 17 attaques décisives, sept attaques décisives, deux blocs et un as tandis qu’Ali Pierre a réussi 10 blocs, cinq attaques décisives et cinq récupérations. Cassie Gorritty a ajouté cinq récupérations, quatre attaques décisives et deux blocs et Mia Koltuniuk a réussi sept récupérations et cinq attaques décisives.

Rockford Christian 2, Marian Central 1 : À Richmond, la saison des Hurricanes s’est terminée après une défaite de 28-26, 21-25, 25-12 au championnat régional de classe 2A Richmond-Burton.

Ella Conlon a ouvert la voie à Marian (12-23) avec 16 attaques décisives, 11 récupérations et un bloc tandis que Jordan Orlos a ajouté cinq attaques décisives et trois blocs. Alex Rewiako a ajouté neuf récupérations, deux as et une passe décisive et Jilly Winkelman a terminé avec 10 récupérations et trois passes décisives.

Belvidere Nord 2, Woodstock Nord 0 : À Belvidere, le Thunder a terminé son année avec une défaite de 25-18, 25-19 dans le championnat régional de classe 3A Belvidere North.

Devynn Schulze a mené Woodstock North (21-16) avec 16 récupérations et Lexi Hansen a réalisé neuf récupérations et cinq attaques décisives. Dani Hansen a terminé avec quatre attaques décisives, trois récupérations et trois passes décisives, Caylin Stevens a réussi quatre as, trois attaques décisives et deux récupérations tandis que Gabby Schefke a obtenu neuf passes décisives, cinq récupérations et quatre as.

Hononegah 2, Hampshire 1 : À Rockton, les Whip-Purs ont échoué dans une défaite de 26-24, 24-26, 25-21 dans le championnat régional de classe 4A Hononegah.

Libertyville 2, McHenry 1 : À Fox Lake, les Warriors n’ont pas pu conserver une avance rapide, s’inclinant 21-25, 26-24, 26-24 dans le championnat régional Grant de classe 4A.