Le volleyball de Willowbrook remporte l’invitation Willowbrook : résumé des sports de Suburban Life pour le samedi 2 septembre

VOLLEY-BALL FILLES

Invitation Willowbrook

Calli Kenny a réalisé 10 attaques décisives et neuf passes décisives, Hannah Kenny cinq attaques décisives, 12 passes décisives, Eliza Ramey cinq attaques décisives et Anna Marinier quatre récupérations alors que Willowbrook (8-0) battait Metea Valley 25-19, 25-13 pour remporter le championnat du Willowbrook Invitational. .

Willowbrook a également battu West Chicago 25-17, 25-14 derrière les neuf attaques décisives et 10 récupérations de Hannah Kenny, a battu Glenbard North 25-11, 25-16 derrière les six attaques décisives, six as et 10 passes décisives de Hannah Kenny, Coal City derrière les sept attaques décisives de Calli Kenny. , six as et six passes décisives et Trinity 25-18, 25-10 derrière les neuf attaques décisives et sept passes décisives de Calli Kenny.

Wheaton Nord

Mary Kate Whittington a réalisé 20 attaques décisives et sept récupérations, Halina Istanbouli 13 attaques décisives et 19 récupérations, Juju Fender 30 passes décisives et Mackenzie Nettles 19 attaques décisives pour les Falcons (4-8) au tournoi Jacobs.

Timothy Christian/Westmont Inviter

IC Catholic Prep a battu Timothy Christian 25-18, 25-7 pour remporter le championnat du Timothy Christian/Westmont Invite. En demi-finale, Timothy a battu Latin 25-12, 25-14 et ICCP a battu St. Edward 25-5, 25-11.

Quad de l’Académie Wheaton

La Wheaton Academy a battu Maine West 25-13, 22-25, 25-23 et Intrinsic Prep 25-5, 25-7 et a perdu contre St. Laurence 25-11, 25-23 au Wheaton Academy Quad.

FOOTBALL GARÇONS

Naperville Nord 5, Benet 2

Nick Nirtaut a marqué un but avec l’aide de Jack Wesley et Drew Fieldman a marqué un but avec l’aide de Brendan Bergnach pour les Redwings (2-2-1) lors d’une défaite au tournoi Best of the West.

Académie Wheaton 3, Downers Grove Nord 1

Alex Moncau a aidé les deux premiers buts de la Wheaton Academy et a marqué le troisième, et Mason Brooke et Gabe Yoder ont également marqué des buts pour les Warriors (2-3) lors du dernier match de l’invitation de St. Charles.

GOLF GARÇONS

Académie Wheaton 156, Mgr McNamara 183

Owen Coniaris a tiré un par 35 de 2 sous pour mener les Warriors au Kankakee Elks Country Club. Joe Luchtenburg a tiré un 38, Henry Eldersveld a tiré un 41 et Eddie Dykema a tiré un 42.