Le volleyball de Princeton tombe face à Kewanee – Shaw Local

Kewanee déf. Princeton 25-21, 25-19 dans un match de volleyball de Three Rivers East au Prouty Gym mardi.

Junior Ellie Harp a mené Princeton (8-6-1, 1-1) avec six attaques décisives et huit points. Également pour PHS, Miyah Fox a réalisé 13 récupérations et sept points, Natasha Faber-Fox a récolté 14 passes décisives, sept récupérations et six points et Caroline Keutzer a ajouté quatre attaques décisives.

Kewanee a également remporté le match de deuxième année 25-19, 25-18, mais PHS a remporté le match des étudiants de première année, 25-22, 16-25, 26-24.

Golf pour garçons

À Princeton: Junior Jacob Diaz a remporté sa première médaille de carrière en carrière avec un 41 pour mener Hall (175) à balayer Mendota (177) et accueillir Princeton (180) à Wyaton Hills mardi.

Noah Plym (42), Landen Plym (44) et Joseph Perez (48) ont également marqué pour Hall.

Jackson Mason a mené les Tigers avec 44 avec Tyson Phillips et Kaiden Coomer tous deux avec 45 et Nolan Kloepping avec 46.

Brody Hartt et Dane Doyle ont chacun tiré 43 secondes pour Mendota.

Chez Sterling : L’hôte Newman (165) a dominé Bureau Valley (188) à Emerald Hills mardi. Wyatt Novotny a obtenu un 40 pour mener le Storm avec Landen Birdsley (43), Logan Philhower (51) et Atticus Middleton (54) marquant également.

À Spring Valley : St. Bede (174) a utilisé les honneurs de médaillé de Ryan Slingsby (40) pour vaincre Henry-Senachwine (193), Marquette (194) et Putnam County (206) mardi à Spring Creek.

Luke Tunnell (42), Logan Potthoff (43) et Zack Husser (49) ont également marqué pour les Bruins.

Jacob Edens a mené le PC avec un 47.

Football pour garçons

Riverdale 6, Princeton 3: Les Rams ont battu les Tigers dans un match à Trois-Rivières au Bryant Field mardi.