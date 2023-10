Le volleyball de Marian Central domine Belvidere en 3 sets : résumé sportif du Northwest Herald du mercredi 11 octobre

Volley-ball

Marian Central 2, Belvidere 1 : À Belvidere, Ella Conlon a connu une grosse soirée avec 14 attaques décisives, 16 récupérations et deux blocs alors que les Hurricanes ont remporté une folle victoire en trois sets contre les Bucs 25-15, 22-25, 31-29 en action hors conférence.

Jordan Orlos a réussi cinq attaques décisives, deux as et quatre blocs pour Marian (9-17), Mary Kate Hernon a réussi sept attaques décisives et quatre récupérations, et Anna Lingle a obtenu 22 passes décisives et 13 récupérations. Caroline Stumpf a réussi quatre attaques décisives et Michaela Johnson a réalisé 14 récupérations.

Marengo 2, Harvard 0 : À Harvard, Sydney Andrews a enregistré cinq attaques décisives, 11 récupérations et trois as alors que les Indiens battaient les Hornets 25-19, 25-12 lors de l’action de la Kishwaukee River Conference.

Madalyn Mardock a réalisé 10 attaques décisives pour Marengo (15-12-5, 6-6), Emily Kirchoff a réalisé huit récupérations et six passes décisives, et Maddie Micele a ajouté six récupérations et deux as. Alana Hartel a ajouté sept récupérations et un as et Dayna Carr a réussi deux blocs.

Pour Harvard (2-20, 0-12), Maddie McDonough a réussi cinq attaques décisives, Jaclyn McMillian trois as et Aideliz Renteria sept passes décisives.

Johnsburg 2, Plan 0 : À Plano, Delaney Stern a enregistré cinq attaques décisives et cinq récupérations pour les Skyhawks lors d’une victoire 25-11, 25-16 du KRC contre les Reapers.

Casie Majercik a réussi quatre attaques décisives et Abri Bruns a réussi cinq récupérations pour Johnsburg (17-14, 6-6).

McHenry 2, Wauconda 0 : À McHenry, les Warriors (19-13) ont dominé les Bulldogs 25-9, 25-16 dans leur match hors conférence.

Chicago Ouest 2, Hampshire 1 : À West Chicago, les Whip-Purs (17-14) sont tombés face aux Wildcats 8-25, 25-14, 17-15 en action hors conférence.