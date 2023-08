Le volleyball de la Wheaton Academy remporte le premier match : résumé des sports de Suburban Life du jeudi 24 août

VOLLEY-BALL FILLES

Académie Wheaton d. Chicago Ouest 18-25, 25-21, 25-19

Les Warriors ont été menés par Kiki Shields, Mary Patrick et Kiera Morrison. Katelyn Kulesza a réussi son service décisif, obtenant des as à des moments cruciaux dans les deuxième et troisième sets du thriller en trois sets lors de l’ouverture de la saison de la Wheaton Academy.

Saint François d. Timothée Chrétien 25-18, 25-20

Ella Rickert a réussi quatre attaques décisives et trois blocs, Bella Potempa trois attaques décisives, deux as et sept récupérations, Hope Huizenga trois attaques décisives et six récupérations, Elizabeth Alex quatre passes décisives et trois récupérations, Leah DeBoer cinq passes décisives et Clare McQuade huit récupérations pour les Trojans (1 -0).

Sandburg d. Downers Grove Sud 22-25, 25-21, 25-21

Jayda Dixon a réussi quatre attaques décisives et sept récupérations, Alex Barcenas 15 passes décisives et Lexi Gagnier cinq blocs pour les Mustangs (1-1.