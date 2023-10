Le volleyball de Huntley remporte une part du 2e titre FVC consécutif : résumé sportif du Northwest Herald du jeudi 5 octobre

Volley-ball féminin

Huntley 2, Hampshire 0 : À Huntley, les Red Raiders ont remporté au moins une part de leur deuxième championnat consécutif de la Fox Valley Conference avec une victoire de 25-21, 25-13 contre les Whip-Purs.

Morgan Jones a réussi neuf attaques décisives et huit récupérations pour Huntley (17-4, 13-1 FVC). Laura Boberg a réalisé 23 passes décisives et quatre attaques décisives, Lizzy Williams a réalisé huit attaques décisives et huit récupérations, et Georgia Watson a réussi cinq attaques décisives, cinq récupérations et une paire d’as. Mari Rodriguez a ajouté 11 récupérations.

Huntley peut remporter le titre FVC avec une victoire contre Crystal Lake South mardi.

Crystal Lake Sud 2, Crystal Lake Centre 0 : À Crystal Lake, Morgan Johnson a réussi huit attaques décisives et six récupérations alors que les Gators hôtes ont remporté une victoire de 28-26, 25-20 contre les Tigers pour maintenir leurs espoirs de titre FVC en vie.

Gabby Wire a réalisé six attaques décisives et cinq récupérations pour South (19-7, 9-5), Bobbi Wire a réalisé 11 récupérations et Olivia Apt a enregistré 14 passes décisives et trois as. Logan Georgy a terminé avec trois attaques décisives et deux as et Emma Feinberg a réalisé six récupérations.

Mykaela Wallen a réussi quatre attaques décisives et sept récupérations pour Central (15-11, 8-6). Alexis Hadeler a réalisé 11 récupérations et Vivian Akalaonu a ajouté deux blocs.

Prairie Ridge 2, Cary-Grove 0 : À Cary, Grace Jansen a récolté 20 passes décisives et trois as pour les Wolves lors d’une victoire 25-17, 25-22 FVC contre les Trojans.

Alli Rogers a ajouté trois as et 12 récupérations pour Prairie Ridge (12-9, 9-5). Mackenzie Schmidt a réussi cinq attaques décisives et deux blocs.

Dundee-Crown 2, Jacobs 1 : À Carpentersville, les Chargers sont revenus pour battre les Golden Eagles 24-26, 25-18, 25-22 dans leur match FVC.

Sydney Komperda a réalisé 14 récupérations pour DC (7-13, 4-10), Audrey Prusko a réalisé 11 attaques décisives et six blocs, et Taylor Findlay a ajouté 13 récupérations et deux as. Courtney Komperda a réussi quatre attaques décisives et sept récupérations.

Football garçons

Crystal Lake Sud 6, Cary-Grove 0 : À Crystal Lake, Ali Ahmed a enregistré un tour du chapeau, marquant ses trois buts en seconde période, alors que les Gators se dirigeaient vers une victoire contre les Trojans pour rester à égalité avec Huntley au sommet du classement FVC.

South (13-4-1, 7-1) et Huntley (12-5-1, 7-1) ont chacun un match à jouer dans le jeu FVC. South se rendra à Jacobs mardi, tandis que Huntley accueillera Burlington Central.

Nick Prus a ajouté deux buts pour South et Nolan Getzinger a inscrit un but et trois passes décisives. Chris Slawek a réalisé six arrêts lors du blanchissage.

Jacobs 1, McHenry 0 : À McHenry, Elsworth McIntosh a marqué le seul but du match pour les Golden Eagles lors d’une victoire du FVC contre les Warriors.

Peter Wolf a obtenu une passe décisive pour Jacobs (7-9-1, 6-2).

Filles nageant

Crystal Lake South remporte le triangulaire : Au Sage YMCA de Crystal Lake, la coopérative Crystal Lake South a remporté le triangulaire FVC avec 78 points. La coopérative de Jacobs a terminé deuxième avec 55 points et Cary-Grove (37) troisième.

Les Gators ont balayé les trois relais. Bella Fontana, Avery Watson, Penny Brereton et Mackenzie Resch ont remporté le relais 200 QN ; Fontana, Brereton, Resch et Watson ont remporté le relais 200 libre; et Resch, Watson, Brereton et Fontana ont remporté le relais 400 libre.

Également pour la coopérative Sud, Brereton a remporté le 200 gratuit, Watson a remporté le 200 IM et Abby Uhl a remporté le 50 gratuit et le 100 gratuit.

Tessa Iverson a remporté le 500 libre pour la coopérative Jacobs et Katelyn Mumper a remporté le 100 dos.

Pour CG, Kasandra Gruen a terminé première au 100 papillon et Olivia Nagaj a remporté le 100 brasse.

Huntley 88, McHenry 80 : À Huntley, les Red Raiders ont remporté une double victoire serrée en FVC contre les Warriors.

Alyssa Gooden a terminé première au 200 verges libre pour Huntley, Kacey Laput a remporté le 500 libre et Rebecca Rocks, Gooden, Laput et Kate Gribbens ont terminé premières au relais 400 libre.

Victoria Sadowski, Aurora Dunwoody, Emma Blanken et Emma Story ont remporté le relais 200 m QN pour McHenry, et Sadowski, Allison Tomaszewski, Charlotte Alexander et Dunwoody ont remporté le relais 200 libre.

Story a remporté le 200 QNI et le 100 papillon, Blanken a remporté le 50 libre et le 100 libre, Sadowski a remporté le 100 dos et Dunwoody a remporté le 100 dos.