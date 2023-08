Le volleyball de Glenbard West devance Benet pour remporter l’invitation de Wheaton : résumé des sports de Suburban Life pour le samedi 26 août – Shaw Local

VOLLEY-BALL FILLES

Invitation de Wheaton Nord

Glenbard East a battu Benet 14-25, 25-15, 25-17 pour remporter le championnat du Blue and Gold Invite de Wheaton North. York a battu Buffalo Grove 22-25, 25-18, 25-19 pour la troisième place. Glenbard West a battu Kaneland et York pour atteindre le match de championnat.

Penelope Vilkama et Marin Johnson de Glenbard West ont été nommées dans l’équipe de tous les tournois, tout comme Abby Novak et Aniya Warren de Benet, Jessie Trapp de York et Halina Istanbouli de Wheaton North.

FOOTBALL GARÇONS

Benet 0, Bolingbrook 0

Benet a joué un match nul 0-0 contre Bolingbrook. Le gardien des Redwings, Drew Connell, a réalisé sept arrêts dans le but et dans la cage inviolée.

Saint-Charles Est 1, Académie Wheaton 0

La Wheaton Academy a été vaincue par St. Charles East lors du premier match du St. Charles Invite. Est a marqué 14 minutes après le début de la seconde période.

TENNIS FILLES

Académie Wheaton 4, Oswego 2

Benet 6, Académie Wheaton 0