Le volleyball de Downers Grove South remporte le premier match de la saison: résumé des sports de Suburban Life pour le lundi 21 août

VOLLEY FILLE

Downers Grove Sud d. Stagg 25-15, 25-17

Sylvia Masiulionis a réussi sept attaques décisives, Alex Barcenas 12 passes décisives, Jayda Dixon cinq récupérations et Lexi Gagnier quatre blocs pour Downrs Grove South (1-0).

Glenbard Ouest d. Yorkville 25-10, 25-19

Breccan Scheck a réussi sept attaques décisives pour les Hilltoppers lors de leur premier match de la saison.

York d. Préparation catholique IC 25-21, 25-16

Lucy Russ a récolté 14 passes décisives, six récupérations et deux attaques décisives, Emily Carling quatre attaques décisives et quatre récupérations, Delilah Hyland trois attaques décisives et trois blocs, Abby Pikulik huit récupérations et Alysa Lawton huit récupérations pour les Knights (0-1).

Willowbrook d. Bartlett 25-8, 25-16

Hannah Kenny a récolté cinq attaques décisives et six passes décisives, Calli Kenny a récolté quatre attaques décisives, trois passes décisives et quatre récupérations, Elisa Chivilo neuf récupérations et quatre passes décisives et Keri Ostrowski quatre récupérations pour Willowbrook lors de son ouverture de la saison.

FOOTBALL GARÇONS

Académie Wheaton 2, Université (Chicago) 2-0

Carlton McClure et Alex Moncau ont marqué les buts et Connor Riddle a obtenu le blanchissage devant le but.

GOLF GARÇONS

Saint François 149, Académie Wheaton 155

Owen Coniaris a tiré un par 34 de 2 sous pour le faible score de la Wheaton Academy. Freddie Chan et Henry Eldersveld ont tous deux tiré des scores de 39 tandis que Joe Luchtenberg et Paul Rieger ont terminé quatrièmes à égalité avec des scores de 43.

GOLF FILLES

Académie Wheaton 167, Timothy Christian 247

Les Warriors ont remporté un match de conférence au Sugar Creek Golf Course à Villa Park. Megan Lindberg (38) a été médaillée et Vivian Kutek a tiré un 39.

TENNIS FILLES

Académie Wheaton 6, Chicago Ouest 1

Caroline Blaum, Portia Noensie et Angelina Bisevac ont remporté des matchs en simple et Sophie Shelton/Analeigh Hoogerheide, Mia Angel/Brielle Ziman et Sam de Castro/Milly Rienow ont remporté des matchs en double pour la Wheaton Academy.