Le volleyball de Burlington Central domine Crystal Lake Central : résumé des sports du Northwest Herald pour le jeudi 31 août

Volley-ball

Burlington Centre 2, Crystal Lake Centre 1 : À Burlington, Leah Freesemann a réussi 13 attaques décisives pour mener les Rockets (4-1, 3-1) à une victoire de 25-23, 19-25, 25-21 contre les Tigers lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Tea Cetina a récolté 14 passes décisives et cinq récupérations, Brianna Gritzman a réussi trois as, 10 récupérations et cinq passes décisives et Haidyn Schatz a ajouté six attaques décisives et sept récupérations. Emily Maramba a réussi cinq attaques décisives et cinq as.

Pour les Tigers (3-2, 2-2), Mykaela Wallen a réussi sept attaques décisives, 16 récupérations et deux as, Anna Starr a réussi neuf attaques décisives et trois as et Gabbie Anderson a réussi 23 passes décisives et six récupérations. Sienne Smiejek a ajouté quatre attaques décisives et six blocs.

Huntley 2, Prairie Ridge 0 : À Huntley, Morgan Jones a réalisé 10 attaques décisives et sept récupérations lors d’une victoire 25-15, 25-18 pour les Red Raiders (5-0, 4-0) dans le jeu FVC.

Georgia Watson a ajouté six attaques décisives et trois blocs, Laura Boberg a récolté 21 passes décisives et cinq récupérations et Alex Goritz a réalisé 14 récupérations.

Maizy Agnello a réussi neuf attaques décisives et deux blocs pour Prairie Ridge (2-3, 2-2), Grace Jansen a récolté 11 passes décisives et Tegan Vrbancic a réalisé sept récupérations.

McHenry 2, Dundee-Crown 0 : À Carpentersville, les Warriors (3-2, 2-2) ont remporté une victoire de 25-20, 25-23 contre les Chargers lors de leur match FVC.

Mollie Hobson a réussi neuf attaques décisives pour mener McHenry, Ella Boland a réussi quatre attaques décisives et deux as et Alissa Ricci a réussi trois attaques décisives.

Audrey Prusko a réussi sept blocs et cinq attaques décisives pour DC (0-4, 0-4). Courtney Komperda a récolté 12 passes décisives et Taylor Findlay a ajouté cinq attaques décisives.

Crystal Lake Sud 2, Hampshire 1 : À Crystal Lake, Gabby Wire a réussi 12 attaques décisives, trois as et 14 récupérations pour les Gators (3-2, 2-2) dans une victoire de 25-27, 25-17, 25-17 FVC contre les Whip-Purs (2- 2, 2-2).

Grace Meyer a récolté 14 passes décisives, Olivia Apt a récolté 12 passes décisives et deux as et Bobbi Wire a réalisé cinq attaques décisives et neuf récupérations. Bella Toniolo a ajouté quatre as, Logan Georgy a réussi quatre attaques décisives et Morgan Johnson a réussi trois attaques décisives et huit récupérations.

Rockford Christian 2, Marengo 1 : À Marengo, Madalyn Mardock a réalisé 12 attaques décisives et 13 récupérations pour les Indiens (4-4-3) dans une défaite de 19-25, 25-15, 25-20 contre les Royal Lions.

Sydney Andrews a réussi huit attaques décisives, 11 récupérations et deux blocs, Addison Sanchez a réussi cinq attaques décisives et Emily Kirchhoff a réussi huit récupérations et 11 passes décisives.

Football garçons

Harvard 1, Richmond-Burton 0 : Brayan Contreras a marqué le seul but du match pour assurer une victoire à la Kishwaukee River Conference. Le gardien Ricardo Flores a réalisé quatre arrêts pour assurer le blanchissage.

Piotr Chmeilowski a réalisé 10 arrêts pour RB.

Crystal Lake Central 4, Marengo 0 : Isaac Hernandez, Will Lee, Mason McIntyre et Gavin Kane ont chacun marqué pour les Tigers lors d’une victoire hors conférence. Nick Pagonis, Vicente Romero et Lee ont chacun obtenu une passe décisive.

Noah Hernandez a réalisé 14 arrêts pour Marengo.

Prairie Ridge 3, lacs 0 : À Lake Villa, les Wolves (3-0) ont remporté une victoire hors conférence grâce à des buts de Mason Fowler, Logan Braun et Sam Kirk. Fowler, Chase Santucci et Jensen Schroeder ont récolté des passes décisives.

Wauconda 4, McHenry 1 : Lors du Tournoi de Wacuonda, Marko Stojich a inscrit l’unique but des Warriors (2-2). Alejandro Mendez a été crédité de la passe décisive et le gardien Lee McClellan a effectué sept arrêts.

Winnebago 2, Marian Central 0 : À Winnebago, les Hurricanes ont été blanchis par les Indiens lors de leur match hors conférence.

Mike Raimondo a réalisé cinq arrêts pour Marian (0-2).

Huntley 7, Woodstock Nord 0 : À Huntley, Hudson Nielsen a réussi un tour du chapeau pour les Red Raiders lors de leur victoire contre le Thunder.

Talon Sargent a marqué deux buts pour Huntley (2-1-1), et Elias Ramon et Anthony Aweve en ont chacun marqué un.

Jack Bakey et Ethan Robertson se sont combinés pour le blanchissage dans le but.

Tennis filles

Huntley 7, Crystal Lake Centre 0 : À Huntley, les Red Raiders ont balayé le duel FVC. Ella Doughty, Gia Patel et Trinity Nguyen ont remporté les victoires en simple.

Kate Burkey et Carlie Weishaar ont résisté à Kaitlin Coffey et Katie Hammil de Central 6-0, 2-6, 7-5 au premier rang du double.

Julie Klockner et Ari Patel, Ellie Pauwels et Shea Nagle ainsi que Vinuthna Depala et Ashley Phommasack ont ​​également gagné en double.

Golf pour garçons

Harvard 192, Rockford Christian 214 : À Abbey Springs, le 7 sur 43 de Logan Garafol a mené les Hornets à une victoire hors conférence. John Witt a ajouté un 49, tandis qu’Aaron Saucedo et Justin Lehman en ont chacun tiré 50.

Huntley 164, Crystal Lake Central 168 : À Pinecrest à Huntley, Nathan Elm a mené les Raiders avec un 38 lors de leur double victoire FVC contre les Tigers. Nooa Hakala (40), Sam Locascio (43) et Jeremy Chadwick (43) ont également marqué pour Huntley.

Max Sinha de Central a tiré un 39, suivi de Jack Bice (42), Asher Johnson (43) et Jake Kenefick (44).

Jacobs 157, Cary-Grove 169 : À Randall Oaks à West Dundee, Barrett Rennell a remporté les honneurs médaillés pour Jacobs avec un 37 lors d’une victoire FVC contre les Trojans.

Owen Ziaja, Braden Behrens et Chase Gardner avaient tous 40 ans pour Jacobs.

Cary-Grove était dirigé par Erik Pietrzyk (39 ans), Joey Boldt (42 ans), Brock Iverson (44 ans) et Kevin Gossman (44 ans).

Dundee-Crown 158, McHenry 160 : À Bonnie Dundee à Carpentersville, Jared Russell a remporté les honneurs médaillés avec un 37 pour les Chargers lors de leur victoire serrée en FVC contre les Warriors.

Leth Pearson avait un 38 pour DC, Jack Sundstedt un 41 et Camden Schmeiser un 42.

McHenry était dirigé par Alex LaShelle (38 ans), Tanner Polop (39 ans), Ryan Townsend (40 ans) et Gavin Cueto (43 ans).

Marian Central 175, Aurora Christian 197 : Au Bull Valley Golf Club, Peter Louise a tiré un 40 pour mener les Hurricanes à une victoire de la Chicagoland Christian Conference.

Finn Pivnicka a ajouté un 42, suivi de Mason Graf (44) et Cayden Leonard (49).

Marengo 186, Larkin 191 : À Marengo Ridge, les Indiens ont battu les Royals dans leur duel hors conférence.

Michael Gieseke avait un 44 pour mener Marengo. Sean Ettner et Andrew Johnson en avaient 45 et Leo Bankel et Max Broughton en avaient chacun 52.

Golf filles

Marengo Triangulaire : À Marengo Ridge, Marengo a gagné avec un 191, Johnsburg a terminé deuxième avec un 204 et Plano (257) troisième.

Marengo était dirigé par Emma Leucht (45 ans), Gabby Gieseke (47 ans), Cadence Leucht (48 ans) et Maggie Hanson (51 ans).

Johnsburg était dirigé par Mackenzie McQuiston (49), Lauren McQuiston (50), Addison Sweetwood (52) et Elle Konrad (53).

Filles nageant

Coopérative Woodstock Nord 201, Belvidere Nord 112 : À Woodstock, Bella Borta et Jadyn Grismer ont chacune remporté deux épreuves individuelles et ont participé à la victoire du Thunder au relais 400 verges libre.

Borta a remporté le 50 libre (28,26 secondes) et le 100 libre en 57,56 secondes. Grismer a pris la première place au 200 libre (2:15,53) et au 100 dos (1:06,98).

Borta et Grismer ont fait équipe avec Chloe Albrecht et Ella McClurg pour remporter le relais 400 libre en 4:07,99. Albrecht a également pris la première place au 100 papillon (109,53).