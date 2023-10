Le volleyball catholique IC bat Montini : résumé des sports de Suburban Life du mardi 10 octobre

VOLLEY-BALL FILLES

IC Préparation Catholique d. Montini 25-16, 25-13

Ava Falduto a réussi sept attaques décisives et huit récupérations, Lucy Russ 18 passes décisives, cinq attaques décisives et quatre as, Emily Carling sept attaques décisives et trois récupérations, Jenny Fromelt quatre blocs et Alysa Lawton six récupérations pour les Knights (24-3, 5-1).

Willowbrook d. Réserve Est 25-7, 25-7

Calli Kenny a réussi 10 as et huit passes décisives, Hannah Kenny deux attaques décisives, cinq passes décisives et trois récupérations, Elle Bruschuk trois attaques décisives et Keri Ostrowski cinq as pour Willowbrook (27-1, 5-0).

Citron d. Brême 25-9, 25-19

Keira O’Donnell a réussi huit attaques décisives, Sophia Swiderski six récupérations et April Rice neuf passes décisives pour Lemont (23-6, 12-0).

Benet D. Joliet Catholique 25-16, 25-17

Les Redwings se sont améliorés à 26-2 cette saison, 3-1 en conférence.