Le volleyball Calumet reste au top | Actualités, Sports, Emplois

CALUMET — Depuis quelques semaines, il y avait un buzz autour des Kingsford Flivvers lors du match de volleyball des Calumet Copper Kings. Le sondage TV6 UP sur le volley-ball a classé Kingsford n°1 et Calumet n°3 (Manistique n°2). Le jeu était à la hauteur du battage médiatique. L’intensité, l’atmosphère et la qualité de jeu affichées par les deux équipes étaient tout ce que les fans passionnés auraient pu espérer voir. Chaque set s’est joué jusqu’au bout et Calumet a remporté le match en quatre sets. Le premier set s’est déroulé dans le sens des Flivvers, 25-19. Les Kings ont remporté les trois suivants ; 25-21, 26-24, 25-19.

« Dans le premier set, j’avais l’impression que nous étions nerveux, que nous faisions des fautes directes, puis que nous jouions des balles qui sortaient des limites, leur donnant essentiellement des points », a déclaré l’entraîneur-chef de Calumet, Kate Bonacorsi. « Ensuite, j’ai pensé que nous faisions preuve de beaucoup de résilience ; C’est difficile de jouer dans un match serré quand Kingsford continue de s’efforcer de trouver des moyens de marquer, « Bonacorsi a ajouté. Kingsford est une très bonne équipe. C’était très amusant d’avoir un match serré et passionnant avec beaucoup de gens dans le gymnase qui regardaient.

Les Flivvers ont donné à l’équipe locale tout ce qu’elle pouvait gérer, et l’entraîneur-chef de Kingsford, Jaclynn Kreider, était satisfaite du jeu de son équipe.

« Je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses » dit-elle. « J’ai l’impression que notre service reçu dès le début était fantastique. Nous n’avons pas vraiment eu à faire beaucoup d’ajustements à la volée comme nous l’avons fait ce soir, et les filles ont fait du bon travail avec ça. » Kreider a expliqué. « Nous serions ravis de sortir de l’autre côté de cette situation, mais nous n’allons pas baisser la tête parce que c’était une excellente équipe contre laquelle nous avons perdu, et nous avons tenu bon.

La rumeur a dû se répandre dans l’école selon laquelle Kingsford était mieux classé que Calumet parce que la section étudiante des Kings était présente en force, peinture corporelle et tout.

« Je pense que c’était une super ambiance » dit Kreider. « J’aime regarder un match de volleyball contre deux très bonnes équipes et avoir une salle de sport pleine. C’est bien de voir que le volleyball est un sport dans lequel les gens veulent venir et regarder.

Kreider était satisfait de la façon dont les fans de Calumet traitaient les Flivvers.

« Les fans que Calumet a amenés ici aujourd’hui ont créé une super ambiance et ils étaient très respectueux envers nos filles, donc c’était une bonne ambiance pour nous de jouer. »

Maddie Kreider a mené les Flivvers avec 13 attaques décisives et 15 passes décisives, et Alyssa Larson a marqué huit fois et aidé sur 15 points. Bryonna Sanders a réalisé 26 récupérations et deux as. Ellery Nash et Jenna Viau ont toutes deux réussi deux as. Anna Bortolini et Kailey Sundquist ont contribué avec six attaques décisives chacune.

Comme Kingsford, Calumet avait plusieurs joueurs qui ont réalisé des chiffres solides.

Les Kings comptaient deux joueuses avec des attaques décisives à deux chiffres : Allison Bjorn a terminé avec 14 et Caitlyn Strom en avait 12. Madelyn Torola et Sienna Anderson en ont ajouté neuf. Bjorn a réussi un as de service à trois reprises, et Torola et Anderson ont suivi avec une paire. Laina Kariniemi a produit un nombre énorme, 42 passes décisives.







