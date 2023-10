ALLENDALE, Michigan. – L’équipe de volleyball de Michigan Tech a perdu 3-1 à Grand Valley State samedi 28 octobre. Les Lakers ont gagné 25-20, 21-25, 25-19 et 25-20 pour passer à 19-3 au total et 11-2 au total. Les Huskies ont une fiche de 11-13 au total et de 7-6 au GLIAC.

“Nous sommes tout près de franchir un grand tournant en tant que groupe”, a déclaré l’entraîneur technique Matt Jennings. “Notre incohérence dans la zone arrière semble être une véritable épine dans notre pied et je pense que cela nous a encore coûté aujourd’hui. Notre attaque a été assez bonne à certains moments aujourd’hui pour nous donner une vraie chance. Kaycee et Lindy ont fait plus que leur travail ici en celui-ci. Nous n’avons tout simplement pas rendu la tâche assez difficile pour qu’ils marquent et nous avons été beaucoup trop hésitants lors de la réception du service à nouveau.

Les équipes se sont battues sur sept matchs nuls et trois changements d’avance dans le premier avant que GVSU n’utilise une séquence de 6-0 pour prendre une avance de 23-17. Les Huskies ont obtenu trois points après deux erreurs de la part de l’équipe locale et un kill de Tess Hayes, mais cinq Lakers différents ont réussi au moins deux kills et l’équipe locale a mené après un.

Les Huskies ont répondu en deuxième avec une victoire de 25-21 pour égaliser avant la pause. Les Lakers ont commis 14 erreurs d’attaque dans la seconde. Tech a terminé le match sur une séquence de 8-2 avec Rachel Zurek qui a réussi le setpoint et Kaycee Meiners a battu le vainqueur. Quatre Huskies différents ont réussi au moins deux victoires.

GVSU n’a jamais été mené en troisième pour reprendre la tête. Rachel Zurek et Lindy Oujiri ont réussi huit attaques décisives, mais Jordyn Gates a réussi neuf attaques décisives pour l’équipe locale et les Lakers ont atteint 0,395 lors de la victoire 25-19.

Les équipes ont échangé des points dans le quatrième set. Les Black and Gold menaient 14-13 avant que GVSU ne prenne une avance de 6-1 pour prendre définitivement la tête. Les points allaient et venaient jusqu’à ce que des victoires consécutives de Meghan O’Sullivan donnent la victoire à l’équipe locale.

Lindy Oujiri a mené les Huskies avec 15 attaques décisives et une moyenne de ,342. Kaycee Meiners a terminé avec 11 attaques décisives et quatre passes décisives tout en atteignant 0,474. Rachel Zurek (9 attaques décisives) et Meg Raabe (7 attaques décisives) ont également joué un rôle clé en attaque tandis que Tess Hayes a lancé l’attaque avec 39 passes décisives. Amelia Albers était à deux chiffres pour le neuvième match consécutif avec 17 récupérations. Alayna Corwin a ajouté 11 récupérations.

Tech a un délai d’exécution rapide et termine mardi son road trip de trois semaines et demie dans le nord du Michigan.

“Nous avons survécu au week-end avec une grosse victoire et une défaite âprement disputée, mais il est maintenant temps de passer à autre chose et de se préparer pour la confrontation à Marquette mardi”, a ajouté Jennings.

Le match de la soirée d’Halloween débute à 18h30 à la Vandamanet Arena. FOX-UP diffusera le match localement.