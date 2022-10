Le volley-ball de Newark se qualifie pour les demi-finales du tournoi Little Ten – Shaw Local

VOLLEY FILLE

Newark d. Somonauk 25-10, 25-7

Lauren Ulrich a récolté huit passes décisives et quatre as, Bre Dixon quatre attaques décisives et Kiara Wesseh quatre attaques décisives pour Newark (20-4, 7-1), qui s’est qualifiée pour les demi-finales de vendredi du tournoi de conférence Little Ten.

Oswego d. Minooka 34-32, 25-21 (mardi)

Sidney Hamacker a réussi 15 éliminations et Mia Jurkovic 12 éliminations alors qu’Oswego a remporté la 600e victoire du programme. Kennedy Hugunin a ajouté cinq attaques décisives et Riley Borrowman six attaques décisives.

FOOTBALL GARÇONS

Westmont 4, Plano 0

Les Reapers, épuisés par la maladie, ont abandonné leur finale de saison régulière. Juan Quinones a réalisé cinq arrêts dans le but pour Plano (15-8-1), qui a terminé la saison régulière avec 15 victoires, battant le précédent record scolaire de 11.

Coal City 6, Sandwich 1

Johnathon Carlson a réalisé 11 arrêts dans le but de Sandwich.