Le voleur présumé de Kim Kardashian explique l’inspiration derrière le vol et pourquoi il ne se sent pas coupable

L’un des hommes inculpés dans le braquage à Paris de la star de télé-réalité Kim Kardashian a expliqué dans une nouvelle interview pourquoi il ne se sentait pas coupable.

Yunice Abbas, qui attend son procès pour le braquage de 10 millions de dollars, a parlé du vol de 2016 dans une récente interview avec Vice.

“Puisqu’elle jetait de l’argent, j’étais là pour le récupérer, et c’est tout”, a-t-il déclaré au point de vente à propos de l’inspiration derrière le braquage.

« Coupable ? Non, je m’en fiche », a répondu Abbas lorsqu’on lui a demandé s’il s’était senti coupable par la suite. “Je m’en fiche.”

Abbas est l’un des 12 hommes accusés d’avoir volé 10 millions de dollars de bijoux à Kardashian. Le groupe aurait pénétré de force dans l’appartement de la star de “The Kardashians” dans lequel elle séjournait alors qu’elle assistait à la Fashion Week de Paris.

Les hommes suivaient les mouvements de la fondatrice de SKIMS via les réseaux sociaux et documentaient les bijoux qu’elle possédait depuis deux ans. Pendant le braquage, le groupe d’hommes aurait tenu Kardashian sous la menace d’une arme avant de l’attacher et de la jeter dans la baignoire.

Abbas a rappelé comment les voleurs ont eu accès dans la nouvelle interview.

“Nous sommes entrés par la petite porte qui était ouverte à l’intérieur”, se souvient Abbas. “Dès que nous sommes entrés, nous avons pris le contrôle du concierge. Nous l’avons maîtrisé. Nous l’avons ligoté. Mais ensuite nous avons cherché les clés de la chambre dans laquelle elle habitait.”

“Je suis resté en bas, mais mes deux collègues sont montés avec le concierge pour aller dans la chambre de Madame Kardashian”, a-t-il poursuivi.

Abbas a affirmé qu’il n’était pas vraiment au courant de Kardashian au début, mais qu’il connaissait son ex-mari, Kanye West.

“Mais j’ai vu une de ses émissions où elle a jeté son diamant dans la piscine dans cet épisode de ‘L’incroyable famille Kardashian’. Je me suis dit : ‘Elle a beaucoup d’argent. Cette dame s’en fiche complètement.'”

Il a dit à l’intervieweur : “[Celebrities] devrait être un peu moins voyant envers les gens qui n’en ont pas les moyens. Pour certaines personnes, c’est provocateur.”

Abbas pense qu’il s’est fait prendre parce qu’il a laissé de l’ADN sur les lieux lorsqu’il a maîtrisé le concierge. Il a purgé 22 mois de prison avant d’être libéré pour raisons de santé.

“Alors j’ai pris ses mains, je l’ai attaché, et ce faisant, j’ai laissé mon ADN”, a-t-il déclaré. “Comme j’avais déjà un dossier, il était très facile de me retrouver.”

Un représentant de Kardashian n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

La star de télé-réalité avait déjà parlé de l’expérience lors d’une interview avec David Letterman en 2020.

Kardashian a révélé qu’elle était “paranoïaque” après le vol et qu’elle faisait face à des traumatismes et à de l’anxiété.

“Je ne voulais même pas aller au restaurant parce que je pensais : ‘Quelqu’un saura que je suis dans ce restaurant. Ils prendront une photo. Ils l’enverront. Ils sauront que ma maison est ouverte. ‘saura que mes enfants sont là'”, a-t-elle expliqué à propos des conséquences.

“J’avais vraiment peur de tout. Je ne peux pas dormir la nuit à moins qu’il y ait une demi-douzaine de gardes de sécurité chez moi et c’est devenu ma réalité, et ça va.”

Au moins un des 12 suspects a admis qu’il regrettait le vol.

Le cerveau présumé, Aomar Ait Khedache, a écrit à Kardashian une lettre d’excuses depuis sa cellule de prison, disant qu’il regrettait ses actions et réalisait les dommages psychologiques qu’il avait causés.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.