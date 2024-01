Le voleur mourant qui a volé les pantoufles en rubis du “Magicien d’Oz” évitera probablement la prison

DULUTH, Minnesota (AP) – Un voleur mourant qui a avoué avoir volé une paire de pantoufles en rubis que portait Judy Garland dans « Le Magicien d’Oz » parce qu’il voulait réussir « un dernier score » n’a été condamné à aucune peine de prison lors de sa condamnation. audience lundi.

Terry Jon Martin, 76 ans, a volé les pantoufles en 2005 au musée Judy Garland, à Grand Rapids, dans le Minnesota, la ville natale du défunt acteur. Il a cédé à la tentation après qu’un ancien associé ayant des liens avec la mafia lui ait dit que les chaussures devaient être ornées de vrais bijoux pour justifier leur valeur assurée d’un million de dollars. son avocat a révélé dans une note au tribunal fédéral avant sa condamnation à Duluth.

Martin a montré peu d’émotion lorsque le juge a prononcé la sentence et n’a pas pu se lever de sa chaise lorsque le juge a ajourné l’audience.

Le FBI récupéré les chaussures en 2018 quand quelqu’un d’autre essayait de réclamer une récompense. Martin n’a été accusé de les avoir volés que l’année dernière.

Il a plaidé coupable en octobre pour vol d’une œuvre d’art majeure, admettant avoir utilisé un marteau pour briser la vitre de la porte du musée et une vitrine pour prendre les pantoufles. Mais sa motivation est restée en grande partie un mystère jusqu’à ce que l’avocat de la défense Dane DeKrey la révèle ce mois-ci.

Martin, qui vit près de Grand Rapids, a déclaré lors de l’audience d’octobre qu’il espérait retirer des chaussures ce qu’il pensait être de vrais rubis et les vendre. Mais une personne qui fait le trafic de biens volés, connue sous le nom de receleur, l’a informé que les rubis étaient des paillettes et des perles de verre, a déclaré Martin. Alors il s’est débarrassé des pantoufles.

DeKrey a écrit dans son mémo que l’ancien associé non identifié de Martin lié à la mafia l’avait persuadé de voler les pantoufles comme « un dernier score », même si Martin semblait avoir « enfin mis ses démons au repos » après avoir purgé sa dernière peine de prison de près de 10 ans. il y a.

« Au début, Terry a décliné l’invitation à participer au braquage. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et l’idée d’un « score final » l’empêchait de dormir la nuit », a écrit DeKrey. “Après mûre réflexion, Terry a fait une rechute criminelle et a décidé de participer au vol.”

Les deux parties ont recommandé que le juge en chef du district américain Patrick Schiltz condamne Martin à une peine de prison parce qu’il est confiné à la maison dans un établissement de soins palliatifs et qu’il devrait mourir dans les six mois. Il a besoin d’une oxygénothérapie constante pour une maladie pulmonaire obstructive chronique et se trouvait en fauteuil roulant lorsqu’il a plaidé coupable.

Les lignes directrices fédérales en matière de détermination de la peine auraient normalement recommandé une peine d’environ 4 ans et demi à 6 ans. Un autre dossier de poursuite indique que les deux parties ont convenu qu’il devrait être condamné à verser 23 500 dollars de dédommagement au musée, même s’il n’a apparemment pas l’argent nécessaire.

Selon DeKrey, Martin n’avait aucune idée de la signification culturelle des pantoufles en rubis et n’avait jamais vu « Le Magicien d’Oz ». Au lieu de cela, a déclaré DeKrey, le « vieux Terry », avec une longue histoire de cambriolage et de recel de biens volés, a battu le « nouveau Terry » qui était devenu « un membre actif de la société » après sa sortie de prison en 1996.

Après que la clôture ait dit à Martin que les rubis étaient faux, a écrit DeKrey, il a donné les pantoufles à son ancien associé et lui a dit qu’il ne voulait plus jamais les revoir. L’avocat a déclaré que Martin n’avait plus jamais entendu parler de l’homme. Martin a refusé d’identifier toute autre personne impliquée dans le vol, et personne d’autre n’a jamais été inculpé dans cette affaire.

Le FBI n’a jamais révélé exactement comment il avait retrouvé les pantoufles. Le bureau a déclaré qu’un homme avait contacté l’assureur en 2017 et affirmé qu’il pouvait aider à les récupérer, mais avait exigé plus que la récompense de 200 000 $ offerte. Les pantoufles ont été récupérées lors d’une opération du FBI à Minneapolis l’année suivante.

Les procureurs fédéraux ont estimé la valeur marchande des pantoufles à environ 3,5 millions de dollars.

Dans la comédie musicale classique de 1939, le personnage de Garland, Dorothy, a dû claquer trois fois les talons de ses pantoufles en rubis et répéter : « Il n’y a pas d’endroit comme chez soi » pour revenir d’Oz au Kansas. Elle portait plusieurs paires pendant le tournage, mais seules quatre paires authentiques sont connues.

Le collectionneur de souvenirs hollywoodiens Michael Shaw en avait prêté une paire au musée avant que Martin ne les vole. Les trois autres sont détenus par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, la Musée Smithsonian d’histoire américaine et un collectionneur privé.

Selon John Kelsh, directeur fondateur du Judy Garland Museum, les pantoufles ont été restituées au collectionneur et sont conservées en lieu sûr par une maison de vente aux enchères qui prévoit de les vendre après une tournée promotionnelle. Il a dit qu’il doutait qu’ils reviennent un jour à Grand Rapids.

Garland est née Frances Gumm en 1922. Elle vivait à Grand Rapids, à environ 320 kilomètres au nord de Minneapolis, jusqu’à l’âge de 4 ans, lorsque sa famille a déménagé à Los Angeles. Elle est décédée en 1969.

Le Musée Judy Garland, situé dans la maison où elle vivait, affirme qu’il possède la plus grande collection au monde de souvenirs de Garland et du Magicien d’Oz.