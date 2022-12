Le voleur de “Robinhood” explique ce qu’il a fait avec de l’argent volé, quitte la police à Split

Une vidéo amusante d’un voleur, en train d’avouer au commissariat, fait le tour des réseaux sociaux. Le voleur a déclaré à la police qu’il avait nourri des animaux errants et du bétail avec l’argent volé. Il a également informé la police de la distribution de couvertures avec l’argent volé. La vidéo, qui devient virale sur Internet, provient du poste de police de Chhattisgarh à Durg.

Dans le clip, on peut voir la police interroger le voleur – tandis que d’autres policiers étaient présents là-bas. Le surintendant de la police, le Dr Abhishek Pallav, a pu être vu en train de poser quelques questions au voleur. Les réponses du braqueur se sont révélées hilarantes et ont fait éclater de rire les autres policiers présents dans la pièce.

Le clip montre la police posant des questions comme : « Comment vous êtes-vous senti après avoir volé ? » Le voleur a répondu : « Monsieur, je me sentais bien après avoir volé mais maintenant je regrette. Ensuite, on lui a demandé pourquoi il le regrettait. La police a en outre demandé combien il avait volé. À quoi il a répondu : “J’ai volé 10 000 roupies, mais j’ai distribué des couvertures et nourri le bétail errant avec l’argent volé”. La police a en outre déclaré qu’il devait avoir été béni par cela, ce à quoi le voleur rit également et dit : « Dua hai monsieur ».

La police du Chhattisgarh a arrêté l’homme pour vol et l’a emmené au poste de police. Les réponses amusantes du voleur ont pris d’assaut les médias sociaux et les utilisateurs ne peuvent s’empêcher de rire de l’incident.

Un utilisateur l’appelait Robinhood, tandis que l’autre l’appelait Krantikari chor. Mais que le voleur ait dit la vérité ou non, c’est discutable. La vidéo a intrigué Internet et fait fureur sur les réseaux sociaux.

