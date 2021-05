Le voleur de McDonald avec une arme à feu a refusé des pépites de poulet parce qu’il avait volé un joint avant l’heure du déjeuner

Un vol dans un restaurant McDonald’s du sud-ouest de l’Angleterre a pris une tournure intéressante lorsque même son arme n’a pas réussi à obtenir le voleur des fameuses pépites de poulet de la franchise de restauration rapide. Après avoir volé le coffre-fort, l’homme affamé a demandé au directeur des pépites de poulet, mais c’était l’heure du petit-déjeuner. Pas intéressé à attendre que les pépites soient cuites, le voleur s’est enfui avec une double saucisse McMuffin. La nouvelle fait craquer les utilisateurs des médias sociaux, car de nombreuses personnes trouvent la douleur de ne pas avoir de pépites à raconter. Voici comment certains utilisateurs de Twitter ont réagi à l’incident:

Dans la vidéo de l’incident, on peut voir le voleur de 22 ans Rudi Batten entrer dans le magasin et forcer le gérant à ouvrir le tiroir-caisse. Après avoir pris de l’argent dans le tiroir-caisse, il force le gérant à accéder au coffre-fort. Le gérant le conduit au coffre-fort et l’ouvre alors que Batten pointe son faux pistolet. Batten prend l’argent du coffre-fort et invite le gérant à ouvrir une boîte rouge, d’où il prend l’argent.

Selon les médias, après le vol, il aurait exigé des pépites de poulet, mais il était 7 heures du matin et il n’y avait qu’une seule portion sur le menu du petit-déjeuner – Sausage Muffin. Le même jour, vers 3 heures de l’après-midi, il s’est rendu à la police. À ce moment-là, la police l’avait déjà identifié à l’aide des images de vidéosurveillance. Un tribunal local de Bristol a condamné Batten à six ans de prison pour avoir perdu l’argent volé.

Regardez le clip ici:

L’incident bizarre a rappelé à un Utilisateur Twitter d’une scène similaire du film hollywoodien de 1993 Tomber, dans lequel le personnage principal joué par Michael Douglas demande un petit-déjeuner dans un café. La réceptionniste lui dit qu’il est plus de 11h30 et qu’ils ne peuvent donc pas lui servir de petit-déjeuner. Il sort ensuite un pistolet et leur demande s’ils ont déjà entendu dire que le client a toujours raison.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici