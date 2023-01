Le voleur de Brink’s-Mat, Mick ‘The Nutter’ McAvoy, est mort à 71 ans – et les personnalités de la pègre ont toutes une théorie macabre sur sa mort

Le voleur de BRINK’S-MAT, Micky McAvoy, est décédé à l’âge de 71 ans, emportant avec lui dans la tombe les secrets des retombées sanglantes du braquage de 1983.

L’escroc redouté, surnommé “The Nutter” par ses propres complices dans le raid sur l’or de 26 millions de livres sterling, était l’un des voleurs armés les plus prolifiques et les plus violents de Grande-Bretagne.

McAvoy a joué un rôle majeur dans le vol de disques et aurait dû être mis en place à vie – mais sa part de l’or a été volée pendant qu’il était en prison.

La police le soupçonnait fortement alors d’avoir ordonné le meurtre à forfait de l’homme chargé de veiller sur son butin.

McAvoy souffrait d’un cancer depuis un certain temps et est décédé le soir du Nouvel An dans son appartement où il vivait seul dans le quartier de Bromley, au sud-est de Londres.

Des rapports non confirmés de la pègre suggèrent qu’il s’est suicidé dans une crise de dépression après le décès de sa femme bien-aimée Kathy il y a six mois.

Il aurait eu des difficultés financières après s’être consacré à prendre soin d’elle.

La mort de McAvoy survient alors qu’un drame en six épisodes sur le vol doit être diffusé sur BBC1 cette année.

Un associé a déclaré: «Il était très déprimé après la mort de Kathy, qu’il soignait tous les jours alors qu’elle souffrait d’un cancer.

“Il avait aussi lui-même un cancer et ne s’était jamais remis de la mort de sa fille il y a une dizaine d’années.

« Il était dur parce qu’il n’avait pas pu travailler.

«Il passait des heures chaque jour au cimetière à pleurer Kathy.

“Cela semble être devenu trop lourd à supporter pour lui.”

L’oncle du boxeur Tyson Fury, Peter, un ami proche de McAvoy, a rendu hommage sur Instagram avec des émojis représentant un cœur et des mains en prière.

Il a écrit: “Mon véritable ami a abandonné sa bataille hier soir pour être avec sa femme bien-aimée Kathy.

«Votre (sic) ensemble maintenant, je vous aime tous les deux au-delà de la vie, jusqu’à ce que nous marchions à nouveau ensemble. Micky McAvoy RIP.

McAvoy avait 30 ans et était le plus jeune d’un gang chevronné de six voleurs qui ont commis le “crime du siècle” au dépôt de sécurité d’Heathrow Brink’s-Mat le 26 novembre 1983.

Il vivait avec sa première épouse Jacqueline et leurs trois enfants à Herne Hill, dans le sud de Londres, mais entretenait une relation avec «l’amour de sa vie» Kathy Leacock.

Il prétendait être peintre et décorateur, mais en réalité figurait sur un index de Scotland Yard des 20 voleurs à main armée les plus élitistes de Londres.

Il en était de même pour les criminels de carrière et les autres bandits de Brink’s-Mat, Tony White et Brian “The Colonel” Robinson, décédés à l’âge de 78 ans en février dernier.

Trois ans avant le raid d’Heathrow, McAvoy s’en est sorti avec 811 000 £ en espèces après avoir enfoncé une grue mobile dans une camionnette Brink’s-Mat à Londres.

Il avait reçu des photos de l’intérieur des camionnettes de l’entreprise de sécurité par un garde tordu, Tony Black, frère de la conjointe de fait de Robinson.

McAvoy, Robinson et White ont également été soupçonnés par la Flying Squad d’autres cambriolages majeurs à Londres.

L’ancien commandant de Scotland Yard, Roy Ramm, a déclaré hier soir: “McAvoy était l’un des voleurs les plus violents et les plus prolifiques de sa génération.

« Il était craint parmi ses pairs et était une cible privilégiée de Scotland Yard depuis des années.

“Quand il a finalement été emprisonné pour Brink’s-Mat, il y avait un sentiment de travail bien fait et de soulagement.

«Il manquera sans aucun doute à sa famille et à ses amis, mais au-delà de cela, il n’y a pas grand-chose à dire en sa faveur.

“Le drapeau ne flottera pas en berne à Scotland Yard.”

Les graines du succès criminel le plus notoire de McAvoy et de sa chute éventuelle ont été semées lorsque le gardien de sécurité courbé Black a été affecté à l’entrepôt de Brink’s-Mat, qui s’occupait des envois de valeur transportés à l’étranger depuis Heathrow, à proximité.

Le gang a frappé juste après 6 h 30 après que Black leur ait dit que des colis de grande valeur étaient susceptibles de se trouver sur les lieux.

Black les a laissés entrer dans le dépôt alors que cinq gardes se préparaient à livrer 6 800 lingots d’or pour un vol vers l’Extrême-Orient.

McAvoy a ensuite émergé d’une porte en brandissant un pistolet Browning de 9 mm et a grondé aux gardes : “Mettez-vous au sol ou vous êtes foutu mort !”

Il a frappé le garde Peter Bentley sur la tête avec le pistolet, puis l’a encapuchonné et son collègue Robin Risley avec du ruban adhésif, les a aspergés d’essence et a menacé de les incendier.

L’attention du gang a ensuite été attirée sur une pile de boîtes grises sur le sol – chacune remplie de lingots d’or.

Il a fallu deux heures pour charger une Ford Transit et une voiture avec l’or, et la camionnette s’est ensuite effondrée sous le poids sur le chemin du retour vers le sud-est de Londres.

Les détectives de la Flying Squad ont rapidement réalisé le lien de Black avec Robinson et le garde a craqué sous l’interrogatoire.

Il a nommé Robinson et McAvoy, qui ont également été repérés par un garde lors d’un défilé d’identité.

McAvoy a reçu un alibi du propriétaire de l’entreprise de minicab Brian Perry – l’homme qui l’a ensuite arnaqué.

Mais à Old Bailey en décembre 1984, lui et Robinson ont été reconnus coupables de complot en vue de voler et emprisonnés pendant 25 ans.

Tous deux se sont inclinés devant le juge et ont dit : « Merci, monsieur.

Le complice Tony White, resté proche de McAvoy, a été innocenté du vol à main armée.

Lui et un méchant surnommé “Cheville” sont les seuls survivants connus du gang.

McAvoy était l’un des voleurs les plus violents et les plus prolifiques de sa génération. Il manquera sans doute à sa famille mais le drapeau ne sera pas en berne à Scotland Yard. Ex-commandant Roy Ramm

Le vol a déclenché une chaîne de violence et de trahison.

McAvoy et Robinson ont tenté de rendre leur part de l’or pour une réduction de peine, mais ont été contrecarrés par ceux qui contrôlaient le butin.

L’ancien commandant du Yard, Ramm, qui a rencontré McAvoy et Robinson à plusieurs reprises en prison, ainsi que Perry et White, a déclaré qu’il était évident que McAvoy et Robinson ne contrôlaient pas l’or, ajoutant: “Il ne fait aucun doute que cela a conduit à un bain de sang. ”

Perry a été reconnu coupable d’avoir manipulé les lingots volés en 1992 et emprisonné pendant neuf ans.

Lorsque les flics ont fait une descente dans son bureau, ils ont trouvé une pancarte au-dessus de son bureau disant : « Souvenez-vous de la règle d’or. Celui qui a l’or établit les règles.

Perry a affirmé qu’il n’avait plus le produit, l’ayant perdu à cause de mauvais investissements immobiliers, mais McAvoy était en colère après avoir appris que Perry avait acheté une grande maison.

Le procès de Perry a appris que sa vie était en danger.

Une lettre interceptée de McAvoy à White depuis la prison a été lue dans laquelle le voleur avertissait : « Je ne veux pas que quelqu’un d’autre garde ma part pour ses propres besoins.

“Il signera son propre arrêt de mort pour y parvenir. Je n’ai aucune intention d’être nourri pour mon argent.”

Perry aurait également eu une relation avec l’ancienne épouse de McAvoy, Jacqueline.

Elle et McAvoy avaient alors divorcé et il a épousé sa petite amie Kathy derrière les barreaux en 1987.

Après le vol, les deux femmes se sont fait acheter des maisons à moins d’un mile l’une de l’autre via un compte bancaire offshore et ont ensuite été accusées de gérer l’argent de Brink’s-Mat.

Selon la légende, les deux rottweilers de Kathy chez elle s’appelaient Brinks et Mat.

Kathy s’est vu confisquer sa maison après avoir été reconnue coupable de recel de vol et elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis.

Les assureurs ont également obtenu des ordonnances judiciaires en 1995 pour la saisie de près de 26 millions de livres sterling de McAvoy, White et Robinson, qui n’a jamais été réglée.

La police soupçonnait que McAvoy était toujours impliqué dans des crimes derrière les barreaux et un informateur a déclaré qu’il était derrière un complot de trafic de drogue.

McAvoy a nié les allégations et a tenté de poursuivre le ministère de l’Intérieur pour l’avoir maintenu en haute sécurité, affirmant qu’il était un prisonnier modèle.

Il a finalement été libéré en 2000 et l’année suivante, Perry, alors également libre, a reçu trois balles dans la tête devant ses bureaux de minicab à Bermondsey.

McAvoy était soupçonné d’avoir ordonné le contrat frappé, qui aurait été exécuté par un tueur notoire qui était libre à l’époque et purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un autre meurtre.

Les détectives ont interrogé McAvoy sur le meurtre de Perry, mais l’affaire n’est toujours pas résolue.

Dès lors, McAvoy et l’ancienne employée de pub Kathy ont partagé leur temps entre l’Espagne, où il possédait une propriété à Marbella, et leur maison de trois chambres près d’Orpington, au sud-est de Londres.

McAvoy a gardé un profil bas et n’a jamais discuté publiquement de son rôle dans le raid Brink’s-Mat.

Mais il était encore soupçonné par la police d’être activement impliqué dans le financement de trafics de drogue de niveau intermédiaire jusqu’à il y a deux ans.

Lui et Kathy sont retournés définitivement au Royaume-Uni après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Elle est décédée à l’âge de 76 ans en juin dernier.

Un associé a déclaré: «Micky était à ses côtés tous les jours et cela lui a fait des ravages.

«Il était incapable de gagner de l’argent et les choses étaient serrées.

“Elle était l’amour de sa vie et quand elle est morte, il s’est effondré.

“On dirait qu’il sentait qu’il ne pouvait plus continuer.”

GRAND RAID POUR OBTENIR LE TRAITEMENT TV Le vol de Brink’s-Mat et son héritage sanglant font l’objet d’un important drame en six épisodes de la BBC1 diffusé cette année. Hugh Bonneville, Jack Lowden et Dominic Cooper joueront dans The Gold, qui a été tourné l’année dernière. La série présentera en détail comment les six bandits masqués ont mené le raid armés de fusils et de matraques. Il suivra ensuite la chaîne de violence engendrée par le vol et se concentrera sur le coup de couteau mortel du policier infiltré, l’agent-détective John Fordham, par le membre du gang Kenneth Noye. Le tournage a eu lieu dans l’ancienne maison de Noye, Hollywood Cottage de 20 acres à West Kingsdown, Kent, où Fordham, père de trois enfants, a été coincé et poignardé dix fois. Noye et le bandit de Hatton Garden, Brian Reader, ont tous deux été acquittés du meurtre de l’officier par légitime défense, mais reconnus coupables d’avoir manipulé 11 lingots d’or trouvés à l’adresse, le seul lingot du raid jamais récupéré. En 1996, après sa libération d’une peine de 14 ans, Noye a poignardé à mort Stephen Cameron, 21 ans, dans un incident de rage au volant et a purgé plus de 20 ans pour le meurtre. Il est entendu que certaines des personnes directement impliquées dans le vol de Brink’s-Mat et ses conséquences ont agi en tant que conseillers auprès des responsables du programme. Un Noye plus jeune sera joué par Jack Lowden, tandis que DC Fordham sera joué par Hadley Fraser. Le casting comprend également Charlotte Spencer de The Duke, Tom Cullen de Black Mirror, l’acteur de Culpabilité Emun Elliott et Sean Harris de Southcliffe et Mission : Impossible. Mais les patrons de la BBC sont restés discrets sur qui jouera les voleurs.