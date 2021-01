JAKARTA, Indonésie (AP) – Le mont Semeru, le plus haut volcan de l’île de Java la plus densément peuplée d’Indonésie, a craché des nuages ​​chauds jusqu’à 4,5 kilomètres (près de 3 miles) samedi.

Il n’y a pas eu d’évacuations immédiates, mais l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes a averti les habitants des villages situés sur les pentes de la haute montagne de 3 676 mètres (12060 pieds) d’être vigilants en recherchant des signes de danger.

La porte-parole de l’agence Raditya Jati a déclaré que les habitants du bassin fluvial sur les pentes de la montagne devraient se méfier de la forte intensité des précipitations qui peut déclencher des inondations de lave.

Le Centre indonésien de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques n’a pas relevé le statut d’alerte de Semeru, qui était déjà au troisième niveau le plus élevé depuis le début de son éruption en mai. Le volcan a craché des cendres chaudes sur 3000 mètres (9800 pieds) début décembre, provoquant la panique parmi les villageois.

L’Indonésie, un archipel de plus de 250 millions d’habitants, est située sur la «ceinture de feu» du Pacifique et est sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Les sismologues gouvernementaux surveillent plus de 120 volcans actifs.

Un violent tremblement de terre a secoué l’île indonésienne de Sulawesi tôt vendredi, tuant au moins 46 personnes.