Le volcan Sakurajima du sud du Japon entre en éruption, aucun dégât n’a été signalé

TOKYO (AP) – Un volcan sur l’île principale du sud du Japon, Kyushu, est entré en éruption dimanche soir, crachant des cendres et des roches. Aucun dommage ou blessé n’a été signalé dans l’immédiat dans les villes voisines, mais les habitants ont été invités à évacuer.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que le volcan Sakurajima est entré en éruption vers 20h05, soufflant de gros rochers jusqu’à 2,5 kilomètres (1,5 miles) dans la préfecture méridionale de Kagoshima.

Des images de la télévision publique japonaise NHK ont montré une fumée noire de cendres s’échappant du sommet de la montagne dans le ciel nocturne.

L’agence a déclaré avoir relevé l’alerte d’éruption au plus haut niveau de cinq et environ 120 habitants de deux villes ont été invités à se préparer à une éventuelle évacuation.

L’agence a mis en garde contre la chute de roches volcaniques dans des zones à moins de 3 kilomètres (1,8 miles) du cratère et un possible écoulement de lave, de cendres et de gaz brûlant à moins de 2 kilomètres (1,2 miles).

Le Sakurajima est l’un des volcans les plus actifs du Japon et est entré en éruption à plusieurs reprises. Autrefois une île, elle est devenue une péninsule suite à une éruption en 1914.

