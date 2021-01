Le volcan Merapi en Indonésie crache des nuages ​​chauds et en évacue 500

L’autorité géologique avait élevé le niveau d’alerte du mont Merapi au deuxième niveau le plus élevé en novembre après que des capteurs aient détecté une activité croissante. Le tourisme et l’exploitation minière ont été abandonnés.

L’Indonésie, un archipel de plus de 250 millions d’habitants, se trouve sur la «ceinture de feu» du Pacifique et est sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Les sismologues du gouvernement surveillent plus de 120 volcans actifs.