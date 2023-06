Le volcan Mayon aux Philippines crache de la lave en douce éruption, des milliers de personnes sont averties d’être prêtes à fuir

LEGAZPI, Philippines (AP) – Le volcan le plus actif des Philippines crachait de la lave sur ses pentes lundi, incitant les autorités à avertir des dizaines de milliers de villageois de se préparer à fuir leurs maisons si la douce éruption se transforme en une violente et la vie- menace d’explosion, ont annoncé lundi des responsables.

Plus de 13 000 personnes ont quitté les communautés agricoles pour la plupart pauvres dans un rayon de 6 kilomètres (3,7 miles) du cratère du volcan Mayon lors d’évacuations obligatoires depuis l’augmentation de l’activité volcanique la semaine dernière. Mais un nombre indéterminé d’habitants restent dans la zone de danger permanente en dessous de Mayon, une zone longtemps déclarée interdite aux personnes mais où des générations ont vécu et cultivé parce qu’elles n’ont nulle part où aller.

Alors que le volcan commence à expulser de la lave dimanche soir, la zone à haut risque autour de Mayon pourrait être étendue si l’éruption devenait violente, a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Bacolcol a déclaré que si cela se produisait, les personnes dans toute zone de danger étendue devraient être prêtes à évacuer vers des abris d’urgence.

« Ce que nous voyons maintenant est une éruption effusive », a déclaré Bacolcol à l’Associated Press. « Nous examinons cela au jour le jour. »

De loin, les journalistes de l’Associated Press ont observé la coulée de lave dans les ravines sud-est du volcan pendant des heures dimanche soir. Les gens sont sortis précipitamment des restaurants et des bars sur une promenade en bord de mer de Legazpi, la capitale de la province nord-est d’Albay à environ 14 kilomètres (8,5 miles) de Mayon, beaucoup d’entre eux prenant des photos du volcan qui est un attrait touristique populaire connu pour sa forme conique pittoresque .

L’agitation renouvelée de Mayon a également semé la peur et apporté de nouvelles souffrances.

Marilyn Miranda a déclaré qu’elle, sa fille et sa mère de 75 ans, qui ont récemment subi un accident vasculaire cérébral, ont fui leur maison dans un village situé dans la zone dangereuse de la ville de Guinobatan jeudi et ont cherché refuge dans un lycée étouffant transformé en centre d’évacuation. Son neveu rentre chez eux chaque jour, tout comme d’autres hommes de leur quartier rural pauvre pour garder leurs maisons et leurs animaux de ferme, a-t-elle déclaré.

Depuis le centre d’évacuation surpeuplé, ils étaient terrifiés de voir les traînées de lave rouge-orange brillantes jaillir de la pente de Mayon dimanche soir. « Nous avons eu le sentiment que notre fin est proche », a déclaré Miranda à l’AP, fondant en larmes.

La nouvelle éruption du Mayon a été l’une des tragédies consécutives qui ont frappé Amelia Morales et sa famille ces derniers jours. Son mari est décédé vendredi d’un anévrisme et d’autres maladies et elle a dû organiser sa veillée funèbre dans un refuge d’urgence bondé à Guinobatan parce qu’elle et ses voisins avaient reçu l’ordre de rester à l’écart de leur communauté près de Mayon.

« J’ai besoin d’aide pour enterrer mon mari parce que nous n’avons plus d’argent », a déclaré Morales, 63 ans, alors qu’elle était assise près du cercueil en bois blanc de son mari sous une tente ouverte fragile dans un coin du centre d’évacuation. « Je ne peux rien faire d’autre que pleurer. »

Avec son sommet souvent enveloppé par les volutes de nuages ​​qui passent, le volcan de 2 462 mètres (8 077 pieds) est apparu calme lundi. Bacolcol a déclaré que la lave brûlante continuait de couler sur ses pentes mais ne pouvait pas être facilement vue par les gens sous le soleil radieux.

Le volcan avait été élevé au niveau d’alerte trois sur un système d’alerte en cinq étapes jeudi, ce qui signifie que le volcan était dans un état de grande agitation et qu’une éruption dangereuse est possible dans des semaines ou des jours.

Avec de la lave coulant doucement du volcan, Bacolcol a déclaré que le niveau d’alerte resterait à trois mais qu’il pourrait être déplacé plus haut si l’éruption devenait soudainement périlleuse.

L’alerte la plus élevée, le niveau cinq, signifierait qu’une éruption violente et potentiellement mortelle est en cours avec des panaches de cendres projetant dans le ciel et des courants pyroclastiques surchauffés mettant en danger davantage de communautés sur les contreforts luxuriants du Mayon.

Mayon est l’un des 24 volcans actifs des Philippines. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de villageois. En 1814, l’éruption du Mayon a enseveli des villages entiers et aurait fait plus de 1 000 morts.

L’archipel est frappé par environ 20 typhons et tempêtes tropicales par an et est situé sur la soi-disant «ceinture de feu» du Pacifique, le bord des failles sismiques où se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques du monde.

En 1991, le mont Pinatubo au nord de Manille a explosé lors de l’une des plus grandes éruptions volcaniques du XXe siècle, tuant des centaines de personnes.

Le journaliste d’Associated Press Joeal Calupitan a contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Aaron Favila, Associated Press