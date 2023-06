Le volcan Mayon aux Philippines crache de la lave alors que les habitants se préparent à évacuer en cas d’explosion

Le volcan le plus actif des Philippines crachait doucement de la lave sur ses pentes lundi, alertant des dizaines de milliers de personnes qu’ils pourraient devoir fuir rapidement une explosion violente et potentiellement mortelle.

Plus de 12 600 personnes ont quitté les communautés agricoles pour la plupart pauvres dans un rayon de 6 kilomètres (3,7 miles) du cratère du volcan Mayon lors d’évacuations obligatoires depuis l’augmentation de l’activité volcanique la semaine dernière. Mais des milliers d’autres restent dans la zone de danger permanente en dessous de Mayon, une zone longtemps déclarée interdite aux gens mais où des générations ont vécu et cultivé parce qu’elles n’ont nulle part où aller.

Alors que le volcan commence à expulser de la lave dimanche soir, la zone à haut risque autour de Mayon pourrait être étendue si l’éruption devenait violente, a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Bacolcol a déclaré que si cela se produisait, les personnes dans toute zone de danger étendue devraient être prêtes à évacuer vers des abris d’urgence.

« Ce que nous voyons maintenant est une éruption effusive », a déclaré Bacolcol à l’Associated Press. « Nous examinons cela au jour le jour. »

De loin, les journalistes de l’Associated Press ont observé la coulée de lave dans les ravines sud-est du volcan pendant des heures dimanche soir. Les gens sont sortis précipitamment des restaurants et des bars dans un quartier balnéaire de Legazpi, la capitale de la province du nord-est d’Albay à environ 14 kilomètres (8,5 miles) de Mayon, beaucoup d’entre eux prenant des photos du volcan qui est un attrait touristique populaire connu pour sa forme conique pittoresque .

Le mont Mayon crache de la lave lors d’une éruption près de la ville de Legazpi dans la province d’Albay, au sud de Manille, le 11 juin 2023. CHARISME SAYAT/AFP via Getty Images

Albay a été placé sous état d’urgence vendredi pour permettre une distribution plus rapide de tout fonds de secours en cas de catastrophe en cas d’éruption majeure.

Le volcan avait été élevé au niveau d’alerte trois sur un système en cinq étapes jeudi, avertissant que le volcan était dans un état de grande agitation et qu’une éruption dangereuse est possible dans des semaines ou des jours.

La lave s’écoulant doucement du volcan, Bacolcol a déclaré que le niveau d’alerte resterait à trois, mais qu’il pourrait être déplacé plus haut si l’éruption devenait périlleuse.

L’alerte la plus élevée, le niveau cinq, signifierait qu’une éruption violente et potentiellement mortelle est en cours avec des panaches de cendres projetant dans le ciel et des courants pyroclastiques surchauffés mettant en danger davantage de communautés sur les contreforts luxuriants du Mayon.

Mayon est l’un des 24 volcans actifs des Philippines. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de villageois. En 1814, l’éruption du Mayon a enseveli des villages entiers et aurait fait plus de 1 000 morts.

Cependant, de nombreux habitants d’Albay ont accepté la fureur sporadique du volcan comme faisant partie de leur vie.

Dimanche matin, des foules de gens ont fait du jogging, du vélo et promené leurs chiens sur une promenade en bord de mer à Legazpi. Le volcan de 2 462 mètres (8 077 pieds) était caché dans d’épais nuages ​​à distance.

Certains habitants se sont enrichis grâce à l’industrie du tourisme issue du Mayon ou du gravier, du sable et des roches et rochers ornementaux trouvés en abondance autour du volcan.

À l’intérieur de la zone de danger permanent, les autorités et les villageois ont déplacé dimanche les vaches et les buffles d’eau des fermes à haut risque vers des zones de pâturage temporaires à une distance de sécurité.

« Ce ne sont pas seulement les personnes qui doivent être mises en sécurité, mais aussi leurs animaux de ferme », a déclaré à AP le vétérinaire provincial d’Albay, Manny Victorino. Il a déclaré que les autorités prenaient des mesures pour éviter un impact économique plus profond en cas d’éruption du volcan.

Ils ont donné des médicaments vermifuges et des vitamines et ont poinçonné des étiquettes d’identification sur les oreilles de plusieurs vaches et buffles pour une meilleure surveillance.

Les évacuations de bétail soulignent l’ampleur des menaces potentielles de catastrophes naturelles aux Philippines.

L’archipel est frappé par environ 20 typhons et tempêtes tropicales par an et est situé sur la soi-disant «ceinture de feu» du Pacifique, le bord des failles sismiques où se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques du monde.

En 1991, le mont Pinatubo au nord de Manille a explosé lors de l’une des plus grandes éruptions volcaniques du XXe siècle, tuant des centaines de personnes.