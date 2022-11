Le volcan Mauna Loa à Hawaï entre en éruption pour la première fois en près de 40 ans

Le Mauna Loa, qui englobe plus de la moitié de la grande île d’Hawaï et s’élève à plus de 13 600 pieds au-dessus de l’océan Pacifique, a éclaté 33 fois depuis 1843, avec une moyenne d’une éruption tous les cinq ans. La majorité des éruptions se sont produites avant 1950; depuis lors, il n’y en a eu que deux – une éruption au sommet en 1975 et une éruption en 1984, lorsque la coulée de lave s’est approchée de la ville de Hilo.