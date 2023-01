Le volcan Kilauea d’Hawaï entre à nouveau en éruption, le cratère du sommet brille

HONOLULU (AP) – Le Kilauea d’Hawaï a commencé à entrer en éruption jeudi à l’intérieur de son cratère sommital, a déclaré l’US Geological Survey, moins d’un mois après que le volcan et son plus grand voisin, le Mauna Loa, ont cessé de libérer de la lave.

L’observatoire du volcan hawaïen a détecté une lueur dans les images de la webcam indiquant que le Kilauea avait commencé à entrer en éruption à l’intérieur du cratère Halemaumau au sommet de la caldeira du volcan, a indiqué l’agence.

Le sommet du Kilauea se trouve à l’intérieur du parc national des volcans d’Hawaï et loin des communautés résidentielles.

Plus tôt jeudi, l’US Geological Survey a relevé le niveau d’alerte pour Kilauea en raison de signes que le magma se déplaçait sous la surface du sommet, une indication que le volcan pourrait éclater.

Le Kilauea est l’un des volcans les plus actifs au monde. Il a éclaté pour la dernière fois pendant 16 mois à partir de septembre 2021. Pendant environ deux semaines à partir du 27 novembre, Hawaï a eu deux volcans crachant de la lave côte à côte lorsque le Mauna Loa a éclaté pour la première fois en 38 ans. Les deux volcans ont cessé d’entrer en éruption à peu près au même moment.

Au cours de la double éruption, les visiteurs du parc national des volcans d’Hawaï ont pu voir la lave des deux éruptions en même temps.

“C’était une belle éruption, et beaucoup de gens ont pu la voir, et cela n’a détruit aucune infrastructure majeure et, plus important encore, cela n’a affecté la vie de personne”, a déclaré Ken Hon, scientifique responsable de l’Observatoire des volcans hawaïens. .

La lave du Mauna Loa ne constituait une menace pour aucune communauté, mais se trouvait à moins de 2,7 kilomètres d’une autoroute principale reliant les côtés est et ouest de l’île. Une éruption du Kilauea en 2018 a détruit plus de 700 résidences.

L’observatoire prévoyait de continuer à surveiller les volcans à la recherche de signes d’activité renouvelée. Hon avait précédemment déclaré qu’il y avait généralement une période de “refroidissement” de trois mois avant que les scientifiques considèrent qu’une éruption est complète.

On ne savait pas quel lien il pouvait y avoir avec les volcans arrêtant leurs éruptions à peu près au même moment. Les volcans peuvent être vus en même temps à partir de plusieurs endroits du parc national des volcans d’Hawaï, près de la caldeira de Kilauea.

Les scientifiques prévoyaient d’examiner les données pour étudier la relation entre les deux volcans, avait précédemment déclaré Hon.

Pour les Hawaïens autochtones, les éruptions volcaniques ont une signification culturelle et spirituelle profonde. Lors de l’éruption du Mauna Loa, de nombreux Hawaïens ont pris part aux traditions culturelles, telles que le chant, le chant et la danse pour honorer Pelé, la divinité des volcans et du feu, et ont laissé des offrandes connues sous le nom de “hookupu”.

Audrey McAvoy, Associated Press