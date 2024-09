Le volcan Kilauea d’Hawaï entre à nouveau en éruption dans une partie reculée d’un parc national

PARC NATIONAL DES VOLCANS D’HAWAÏ, Hawaï (AP) — L’un des volcans les plus actifs au monde est en éruption encore une fois dans une partie reculée d’un parc national d’Hawaï.

Kilauea L’éruption du volcan Otay est brièvement entrée dimanche soir dans une zone du parc national des volcans d’Hawaï fermée au public. L’éruption du volcan dans la zone du rift moyen-oriental a repris lundi soir, a indiqué l’observatoire des volcans d’Hawaï de l’US Geological Survey.

L’activité éruptive s’est accrue tôt mardi, mais il n’y a pas de menace immédiate pour les habitations ou les infrastructures, a déclaré l’observatoire.

Gaz volcanique connu sous le nom de « vog » pourrait atteindre les quartiers sous le vent à proximité du parc, a averti l’observatoire.

Le parc englobe les sommets de deux des volcans les plus actifs au monde : le Kilauea et le Mauna Loa. Mais l’éruption a eu lieu dans une zone sauvage isolée, à plus de 10 kilomètres de la route la plus proche, ce qui ne permet pas au public de l’observer, selon les responsables du parc.

Lors d’un survol en hélicoptère mardi matin, les géologues ont déclaré avoir observé des fissures éruptives et des coulées de lave actives sur le sol du cratère de Napau.