Le volcan islandais entre à nouveau en éruption, envoyant de la lave vers Grindavik

Un volcan est entré en éruption dans le sud-ouest de l’Islande pour la cinquième fois depuis la fin de l’année dernière, crachant de la lave en direction de la ville balnéaire de Grindavik. Fonctionnaires dit il s’agit peut-être de l’éruption la plus vigoureuse de la région à ce jour.

L’éruption a commencé tôt mercredi après-midi, envoyant un panache de cendres volcaniques chaudes et de gaz dans les airs et ouvrant une fissure de plus de trois kilomètres de long le long du sol.