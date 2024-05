Le volcan islandais entre à nouveau en éruption alors que des coulées de lave atteignent les murs défensifs de la ville

CNN

Un volcan du sud-ouest de l’Islande a éclaté mercredi pour la cinquième fois depuis décembre, crachant des coulées de lave massives qui menacent de couper la ville de Grindavík et provoquant l’évacuation des habitants. le lagon bleu de renommée mondiale.

Des vidéos et des images dramatiques de la scène montraient des fontaines de lave brûlante jaillissant dans les airs le long d’une fissure de 3,4 kilomètres (deux milles) près du mont Hagafell, sur la péninsule de Reykjanes.

Le Bureau météorologique islandais a déclaré dans un communiqué que « la première estimation des scientifiques est que le début de cette éruption est plus vigoureux que lors des éruptions précédentes dans la région ».

L’éruption a commencé mercredi vers 13 heures, heure locale, à la suite d’un tremblement de terre dans le cratère de Sundhnúks, a rapporté la chaîne de télévision publique islandaise RUV. Le Met Office avait précédemment averti qu’une éruption volcanique était probablement consécutive à une « activité sismique intense » au niveau du cratère et à une accumulation de magma dans son réservoir souterrain.

Coulées de lave ont coupé deux des trois routes menant à la ville de pêcheurs de Grindavík et se déplaçaient régulièrement le long d’une barrière défensive construite pour empêcher la destruction de la ville et des infrastructures clés, selon le Met Office.

« La lave coule à l’extérieur des murs de défense de Grindavík à plusieurs endroits, et la lave commence également à couler à l’extérieur des murs de Svartsengi », a déclaré Víðir Reynisson de la défense civile islandaise à RUV.

Il a averti que Grindavík risquait d’être complètement isolé, tout en ajoutant que les barrières de défense tenaient bon.

« Les maisons à l’ouest et dans la partie la plus éloignée de la ville auraient disparu sous la lave sans les murs défensifs, mais elles sont toujours debout et se défendent », aurait déclaré Reynisson.

Grindavík, une ville d’environ 3 000 habitants, était pour la plupart évacués avant une précédente éruption en décembre. Les habitants et les intervenants qui restent dans la ville ont été invités à partir tant qu’ils le peuvent encore, bien que la police ait déclaré à RUV que trois habitants refusaient d’évacuer.

Almannavarnadeild/Anadolu/Getty Images Une autre éruption volcanique est observée depuis un vol en hélicoptère pour la cinquième fois depuis décembre sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l’Islande, le 29 mai 2024.

L’électricité vers Grindavík a été coupée mercredi par mesure de protection alors que les coulées de lave se sont rapprochées des lignes à haute tension et des conduites chaudes et froides dans le sol, a déclaré Kristinn Harðarsonar, responsable de la production de la société énergétique HS Orka, à RUV.

« La plupart des lignes à haute tension ont disparu, les pylônes sont gravement endommagés et certains sont en feu », a déclaré plus tard Reynisson, de la Défense civile.

Benedikt Ófeigsson du Met Office islandais a déclaré à RUV que le début de cette éruption était plus puissant que précédemment en raison d’une plus grande accumulation de magma dans la chambre.

« Il y a beaucoup plus de coulées de lave que ce que nous avons vu auparavant », aurait-il déclaré. « Cela se reflète dans les coulées de lave massives d’aujourd’hui. »

Le ministère islandais des Affaires étrangères a déclaré dans un article sur X qu’il n’y avait eu aucune perturbation des vols internationaux ou intérieurs.

Mais pour le troisième fois en un peu plus de deux moisla célèbre station thermale géothermique et haut lieu touristique du pays, le Blue Lagoon, a été évacuée, selon son directeur des opérations.

À un peu moins d’une heure de route de la capitale et plus grande ville d’Islande, Reykjavik, le Lagon Bleu est l’une des attractions touristiques les plus populaires du pays. Le site fait partie de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande, une épaisse bande de terre pointant vers l’ouest dans l’océan Atlantique Nord depuis Reykjavik.

L’Islande est l’une des régions volcaniques les plus actives de la planète. Plutôt que d’avoir un volcan central, la péninsule de Reykjanes est dominée par une vallée du Rift, avec des champs de lave et des cônes.