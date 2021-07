Le volcan indonésien Sinabung crache des cendres et des nuages ​​chauds

Les cendres libérées par le mont Sinabung dans la province de Sumatra du Nord ont atteint plus de 4 500 mètres (14 760 pieds) dans l’atmosphère, et une avalanche de nuages ​​de gaz brûlants a soufflé à 1 kilomètre (0,62 mile) à l’est et au sud-est, selon le Centre indonésien de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques. mentionné.