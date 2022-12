Le volcan indonésien du mont Semeru “a menacé la colonie du peuple”, augmentant le niveau d’alerte – agence

Le mont Semeru en Indonésie est entré en éruption dimanche.

Le pays a relevé le statut d’alerte à son plus haut niveau.

Aucune victime immédiate n’a été signalée.

Le mont Semeru en Indonésie est entré en éruption dimanche, crachant des nuages ​​de cendres chaudes dans le ciel, incitant les autorités à relever le statut d’alerte du volcan au plus haut niveau.

L’éruption de la plus haute montagne de l’île principale de Java en Indonésie, à environ 800 km au sud-est de la capitale Jakarta, a provoqué l’évacuation des villages voisins.

L’augmentation du niveau de menace “signifie que le danger a menacé l’établissement du peuple et que l’activité du volcan s’est intensifiée”, a déclaré le porte-parole du Centre d’atténuation des catastrophes volcaniques et géologiques (PVMBG) Hendra Gunawan à la chaîne de télévision Kompas TV.

“L’agence météorologique japonaise a averti qu’un tsunami pourrait arriver sur les îles de Miyako et Yaeyama dans la préfecture sud d’Okinawa”, a rapporté l’agence de presse Kyodo.

LIRE | Le volcan d’Hawaï, le plus grand du monde, entre en éruption pour la première fois depuis des décennies

Il a indiqué que le tsunami pourrait arriver vers 14h30 heure locale (05h30 GMT), mais aucun dommage n’a été signalé une heure après cette heure.

“Des avalanches chaudes” causées par des tas de lave à la pointe du volcan ont glissé après l’éruption, a déclaré le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari.

Aucune victime ni blessure n’a été immédiatement signalée après l’éruption, mais Gunawan a averti les habitants des environs de ne pas se déplacer à moins de 8 km du cratère après que le niveau de menace ait été porté à quatre.

Des abris étaient en cours de préparation pour les résidents qui évacuaient, a déclaré le responsable.

On leur a également dit d’éviter une zone sud-est de 13 km le long d’une rivière dans la direction où les cendres se déplaçaient.

“Beaucoup de gens ont commencé à descendre”, a déclaré Thoriqul Haq, le chef de l’administration locale de Lumajang, où se trouve le volcan, à la chaîne Kompas TV.

Des séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux ont montré des panaches de fumée chaude s’élevant de Semeru et au moins un village couvert de cendres et l’air d’une brume sombre.

Internet a été coupé et le signal téléphonique était inégal après l’éruption, selon un journaliste de l’AFP.

L’agence de secours locale a distribué des masques gratuits au public en raison de la menace d’air pollué pour les résidents vulnérables.

Le mont Semeru a éclaté pour la dernière fois il y a exactement un an, tuant au moins 51 personnes.

La catastrophe a laissé des rues entières remplies de boue et de cendres, engloutissant maisons et véhicules, avec près de 10 000 personnes cherchant refuge.

Le mont Semeru crache de la fumée et des cendres à Lumajang le 4 décembre 2022. AFP Agus Harianto, AFP

L’état d’alerte du Semeru était resté à son deuxième niveau le plus élevé depuis sa précédente éruption majeure en décembre 2020, qui a également forcé des milliers de personnes à fuir et laissé des villages couverts.

L’Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique.

La nation de l’archipel d’Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs.

Fin 2018, un volcan dans le détroit entre les îles Java et Sumatra est entré en éruption, provoquant un glissement de terrain sous-marin et un tsunami qui ont tué plus de 400 personnes.