Dans un communiqué mercredi matin, l’USGS a déclaré que l’activité volcanique sur l’île Great Sitkin avait été confirmée par des données géophysiques. Le volcan a commencé à éclater mardi à 21h04, avec une explosion qui a duré quelques minutes, et continuait à éclater au moment de sa dernière mise à jour.

Il avait émis un «avertissement rouge» conjoint à l’aviation avec l’AVO après que des observations aient suggéré que le panache de cendres atteignait 4 600 m.

«Depuis cette explosion, la sismicité a diminué et les images satellite montrent que le nuage de cendres s’est détaché de l’évent et se déplace vers l’est», l’AVO a déclaré dans une mise à jour récente.

Un certain nombre de photos sur les réseaux sociaux, certaines non vérifiées, semblent montrer le nuage de cendres suspendu au-dessus de la mer et d’un certain nombre d’îles éloignées. Une image, probablement prise de la communauté d’Adak, à environ 43 km à l’ouest du volcan, met en évidence la taille de la décharge.

Gunung Great Sitkin dekat Alaska erupsi meletus hari ini 26 Mei 2021 pic.twitter.com/NytX8rqpdF – Satria Suhendra I Putu (@satzchoochoo) 26 mai 2021

⚠️🌋 Alerta Roja por la explosión y posterior erupción del # volcán Great Sitkin situado en las Islas Aleutianas de #Alaska. pic.twitter.com/S8FX0Si6re – InfoMeteoTuit (@InfoMeteoTuit) 26 mai 2021

L’éruption avait été précédée par une augmentation des troubles sismiques volcaniques au cours des 24 heures précédentes, et des températures de surface élevées et du dioxyde de soufre avaient été détectés au cours de la semaine dernière.

Great Sitkin est l’une des îles Aléoutiennes, dont la plupart appartiennent à l’État américain d’Alaska, tandis que certaines appartiennent au sujet fédéral russe du kraï du Kamtchatka. Le volcan, dont il y en a beaucoup parmi les îles Aléoutiennes, a connu quelques éruptions de courte durée au cours des 100 dernières années, la dernière étant de petites explosions de vapeur en 2019.

En janvier 2020, le mont Shishaldin en Alaska a envoyé un nuage de cendres à 8 km dans le ciel, entraînant des retards et des annulations de vol alors que des particules volcaniques pleuvaient sur les communautés voisines.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!