Le volcan Etna entre en éruption, faisant pleuvoir des cendres sur Catane, forçant la fermeture de l’aéroport local

L’Etna, le volcan le plus actif d’Europe, est entré en éruption dimanche, crachant des cendres sur Catane, la plus grande ville de l’est de la Sicile, et forçant la fermeture de l’aéroport de cette ville.

L’Institut national italien de géophysique et de volcanologie, ou INGV, qui surveille de près l’Etna avec des instruments sur les pentes, a noté que la couverture nuageuse un jour de pluie gênait la vue de l’éruption, qui sert souvent un affichage spectaculaire de lave flamboyante pendant que le volcan n’est pas éruptions peu fréquentes.

L’institut a déclaré que des cendres étaient tombées sur Catane et au moins une ville sur les pentes habitées de l’Etna. Aucun blessé n’a été signalé.

La télévision d’État italienne, rapportant depuis Catane, a déclaré que l’aéroport de la ville serait fermé au moins jusqu’à dimanche soir.

L’INGV a indiqué que la surveillance avait enregistré des preuves d’une intensification de l’activité des tremblements ces derniers jours.

Les habitants des villes d’Adrano et de Biancavilla ont rapporté avoir entendu des explosions bruyantes émanant du volcan dimanche, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Début 2021, une éruption du volcan a duré plusieurs semaines.