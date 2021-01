Après des décennies d’inactivité, un volcan de l’île caribéenne de Saint-Vincent est revenu à la vie. Alors que les autorités se préparent à une éventuelle éruption, la désinformation sur les ordres d’évacuation dans les principaux organes de presse sème la panique.

Contrairement aux informations publiées dans les médias locaux et internationaux, l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe a déclaré sans équivoque qu’aucun ordre d’évacuation n’avait été émis au milieu d’une activité accrue sur le volcan Soufrière.

L’Organisation nationale de gestion des urgences de Saint-Vincent-et-les Grenadines a publié dimanche un tweet urgent pour nier les informations selon lesquelles des ordres d’évacuation avaient été émis.

© NEMO Saint-Vincent-et-les Grenadines





«Plusieurs médias locaux et étrangers ont publié de fausses informations à cet effet», dit l’agence. « Ces rapports sont inexacts et trompeurs. »

Avant l’éruption de la semaine dernière, le volcan de la Soufrière à Saint-Vincent était en sommeil depuis des décennies mais a commencé à projeter des cendres dans le ciel la semaine dernière. Une éruption de 1979 n’a causé aucun dommage car il y avait suffisamment d’avertissement donné aux résidents. Cependant, une éruption de 1902 a causé au moins 1 600 morts.

Au cours de la semaine dernière, un dôme volcanique formé par la lave a augmenté de taille dans les jours qui ont suivi la hausse de l’activité, mais les responsables ont pris soin de souligner que toute éruption potentielle serait de nature effusive et non explosive, ce qui signifie qu’elle serait confinée au le cratère du volcan et poserait probablement un risque minimal pour la vie humaine.

© NEMO Saint-Vincent-et-les Grenadines





Les autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines, une chaîne d’îles abritant plus de 100 000 personnes, ont relevé le niveau d’alerte à l’orange, indiquant que des éruptions sont désormais possibles avec un préavis de moins de 24 heures. Cependant, aucune perturbation de la vie quotidienne n’était prévue, et certainement aucun ordre d’évacuation, du moins pour le moment.

«Le gouvernement a averti ceux qui vivaient à proximité du volcan de se préparer à évacuer si nécessaire, déclarant une alerte orange signifiant que des éruptions pourraient se produire avec un préavis de moins de 24 heures», l’AP a rapporté.

Voir BULLETIN LA SOUFRIERE 6-3 janvier 2021 à 13h00-URGENT !! NEMO Saint-Vincent-et-les Grenadines pic.twitter.com/oKAi9yiR3o – CDEMA (@cdemacu) 3 janvier 2021

«St. Les habitants de Vincent ont conseillé d’évacuer après que le volcan de la Soufrière a craché des cendres », un titre de l’agence de presse Reuters se lit, quatre jours après sa publication initiale.

Le Daily Mail du Royaume-Uni a également publié le titre de l’ordre d’évacuation avant de corriger son article et de rejeter le blâme sur Reuters pour l’erreur.

«Un rapport antérieur de Reuters selon lequel un ordre d’évacuation avait été émis était incorrect», a écrit la rédaction du Mail.

@DailyMailUK cet article est complètement incorrect. Aucun ordre d’évacuation n’a été émis. Le volcan continue d’être surveillé par @uwiseismic et l’Organisation nationale de gestion des urgences https://t.co/GvTw5BTZw7 – Saint-Vincent-et-les Grenadines (@VisitSVG) 1 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!